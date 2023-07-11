Зеленський відчує "полегшення": ЗМІ розповіли, чого чекати Україні від саміту НАТО

Очікується, що навіть після закінчення війни, Україна навряд чи швидко стане членом НАТО. При цьому Києву, ймовірно, запропонують альтернативу.

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На саміті Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі щодо України, ймовірно, буде ухвалено ініціативи за двома напрямами. Про це пише видання Sky News 11 липня.

У публікації йдеться про те, що швидкий вступ України до НАТО малоймовірний, навіть після завершення війни з Російською Федерацією і з урахуванням сильної підтримки з боку країн Балтії.

Як зазначають журналісти, перше рішення щодо Києва у Вільнюсі, найімовірніше, полягатиме у фіксації конкретного шляху України до НАТО.

Очікується, що союзники відмовляться від вимоги, щоб Україна завершила процес, відомий як ПДЧ. Крім того, буде скликано перше засідання Ради Україна-НАТО, нового механізму, покликаного дозволити Києву говорити з союзниками на рівних.

Другий крок, на який можуть зважитися країни НАТО, стосується угоди з окремими членами Альянсу, в якій буде викладено низку довгострокових гарантій безпеки, які вони нададуть Україні, за винятком якнайшвидшого вступу до НАТО.

Йдеться про постачання зброї, розвідданих та іншої допомоги у сфері безпеки. Сюди також належить варіант гарантій безпеки "в ізраїльському стилі", про який Джо Байден заявив у нещодавньому інтерв'ю.

На думку представника США в НАТО Джуліанна Сміта, Володимир Зеленський відчує "полегшення", коли почує, що союзники можуть запропонувати щодо членства України в Альянсі на засіданні у Вільнюсі.

"Я думаю, він відчує полегшення, побачивши єдність, яку альянс демонструє наразі, і повний пакет конкретних результатів, які альянс готовий запропонувати", — сказав дипломат.

При цьому українське джерело сказало журналістам, що вже є відчуття "великого розчарування".

Нагадаємо, що 10 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що гарантії безпеки не повинні стати альтернативою вступу України до НАТО.

Раніше, 6 липня, глава ГУР Кирило Буданов сказав, що очікування України від саміту НАТО у Вільнюсі не виправдаються, зазначивши, що вже бачив чернетки виступів.