Багаторівнева система: у ЗСУ показали, як збивали "Шахеди" на підступах до Києва (відео)

Генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про перехопення та знищення 26 ударних БпЛА в Київській області.

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Командування Об'єднаних Сил Збройних Сил України повідомило, що у ніч на 11 липня росіяни атакували Україну ударними безпілотними літальними апаратами "Shahed-136/131" іранського виробництва.

Наші Повітряні Сили провели успішну бойову роботу і знищили 26 ударних БпЛА та один розвідувальний безпілотник типу "Zala".

За словами командувача Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, ворог вдруге за цей місяць атакував Київ з використанням дронів, які було випущено з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ). Всі цілі були знищені системами ППО.

"Наші мобільні групи та сили протиповітряної оборони розпочали свою роботу з перехоплення та знищення цілей на підступах до Києва. Всі цілі були знищені за допомогою нашої багаторівневої системи ППО, – підкреслив Сергій Наєв.

Він додав, що уламки деяких дронів впали в одному із населених пунктах Київщини. На щастя обійшлося без жертв.

Окрім того командувач Об’єднаних Сил ЗСУ закликав всіх українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги і перебувати в укриттях.

11 липня Фокус писав про вибухи в Одесі та робота ППО в Києві. За інформацією столичної ОВА, запускалися іранські дрони з Краснодарського краю, але їм не вдалося досягти цілі, і сили ППО знищили їх. В Одеській області також було чутно вибухи.

Нагадаємо, 10 липня повідомлялося, що кількість жертв авіаудару РФ по Оріхову збільшилася до 10 осіб. Рятувальники завершили пошукові роботи менш ніж за добу. Під уламками будівлі, у якій роздавали воду й гуманітарну допомогу, виявили нові тіла загиблих людей.