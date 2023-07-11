ЗС РФ на фронтах посилюють можливості артилерії самохідками 2С23 "Нона-СВК": що відомо

Російська військова доктрина приділяє артилерії велике значення, зазначили експерти. Водночас росіяни втратили в Україні понад 440 одиниць САУ різних модифікацій.

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Російська армія посилює артилерійську міць за рахунок стратегічного розміщення в зоні бойових дій в Україні 120-мм самохідних мінометних установок 2С23 "Нона-СВК" із колісною формулою 8х8. Про це 10 липня повідомили оглядачі Army Recognition з посиланням на російські джерела.

Автори матеріалу зазначають, що в російській військовій доктрині історично склалося так, що артилерійському озброєнню надається велике значення, що відображає досвід Другої світової війни. Тому окупанти часто завдають артилерійських ударів перед наступальними операціями.

"Ця стратегія полягає в тому, щоб перед безпосередньою атакою піддати оборону противника потужному артилерійському обстрілу. Мета — завдати максимальної шкоди інфраструктурі противника, серйозно порушити його комунікації і, що важливо, посіяти в його лавах почуття деморалізації", — пояснили експерти.

Тим часом російська армія зазнала серйозних втрат серед артилерії. Згідно з відкритими джерелами, російські збройні сили втратять понад 440 самохідних артилерійських установок, зокрема 2С9 "Нона", 2С34 "Хоста", 2С1 "Гвоздика", 2С3 "Акація", 2С5 "Гіацинт-С", 2С19 "Мста-С", 2С33 "Мста-СМ2", 2С7М "Малка" і 2С4 "Тюльпан".

Що стосується мінометних установок "Нона-СВК", то вони, безумовно, становлять небезпеку, оскільки можуть завдавати ударів із закритих позицій, маючи при цьому мобільність. Самохідка призначена для ураження живої сили противника, систем озброєння, командних пунктів, а також легкої та важкої бронетехніки.

Машину побудовано на базі шасі БТР-80, що забезпечує їй такий самий ступінь захисту і мобільності. Її башта має унікальну конструкцію, в якій розміщена 120-мм нарізна гармата 2А51, що об'єднує функції міномету і гаубиці. Гармата може використовувати не тільки спеціально розроблені боєприпаси, а й будь-які 120-мм міни.

Основні характеристики "Нона-СВК"

Машина має масу 14,5 т і управляється екіпажем із чотирьох осіб. Максимальна дальність стрільби фугасним снарядом становить 8,8 км, фугасною бомбою — 7,1 км, а фугасним реактивним снарядом — 12,8 км. До боєкомплекту машини може входити до 30 снарядів, а швидкість їхньої подачі становить 10 пострілів на хвилину. Гармату може бути встановлено на висотах від -4 до +80 градусів, а її траєкторія може становити 30 градусів у будь-якому напрямку.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що Збройні сили України отримають польські самохідки Rak, які за своїми характеристиками нагадують російські "Нона-СВК". Мінометна установка може ефективно відбивати піхотні штурми противника, володіючи при цьому маневреністю і вогневою міццю, яку забезпечує 120-мм міномет MAHSW.