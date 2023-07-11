У Краснодарі затримали підозрюваного у ліквідації військкома Ржицького, — СК РФ (відео)

Російські спезназівці увірвались у помешкання невідомого чоловіка з татуюванням змії на плечі. При цьому відшукали у його домі "докази", які нібито доводять його причетність до замовного вбивства.

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Працівники Слідчого комітету РФ затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві військкома та командира підводного човна Станіслава Ржицького. Про це ідеться у дописі в Telegram-каналі російської установи.

СК РФ стверджує, що чоловік — 1959 р.н. Його затримали у Краснодарському краї РФ: підозрюють причетність до вбивства Ржицького, яке сталось 10 липня о 8-ій годині ранку.

Російські слідчі також опублікували відео затримання підозрюваного. На відео видно, як спецназівці трощать вікно приватного помешкання, просовують всередину зброю. При цьому репетують: "Стояти! Руки за голову!"

Затримання підозрюваного у Краснодарі

Після того, як спецназівці заскочили у приміщення, вони виявили підозрюваного: ховався біля пральної машини. Чоловік не чекав на "гостей": був одягнутий лише у чорну спідню білизну. На плечі — татуювання, схоже на голову змії (або тигра).

Чоловік, якого підозрюють у вбивстві Ржицького

Вдома у підозрюваного відшукали пістолет з глушником, з якого могли чотири рази вистрелити в Ржицького. Поруч з пістолетом — кілька запасних обойм з патронами.

Пістолет з глушником, з якого могли убити Ржицького

У дописі СК РФ вказано, що ім'я підозрюваного у вбивстві Ржицького — Сергій Денисенко.

Відео затримання підозрюваного у вбивстві Ржицького

Зазначимо, напередодні — 10 липня — стало відомо про ліквідацію у Краснодарі заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи Станіслава Ржицького. Його застрелили зранку під час пробіжки.

Ржицький, згідно з даними ЗМІ, був капітаном підводного човна, з якого випустили "Калібри" по Вінниці 14 липня 2022 року. Тоді від російського обстрілу загинуло майже три десятки людей. Втім батько загиблого російського офіцера стверджує, що він не причетний до війни в Україні.

Українська розвідка прокоментувала подію в Краснодарі. Зокрема, в ГУР Міноборони зазначили, що не причетні до його ліквідації. При цьому повідомили, що вистежити Ржицького було не складно — він щодня бігав по одному маршруту, який фіксувався спеціальним трекером.

Нагадуємо, 11 липня стало відомо про ліквідацію російського генерала Олега Цокова. При цьому у російських пабліках припускають, що він загинув під Бердянськом від удару ракети Srotm Shadow.

Між тим кількома тижнями раніше на лінії фронту під Запоріжжям зникла "права рука" очільника Чечні Рамзана Кадирова — офіцер Адам Делімханов. Пізніше Кадиров опублікував світлину, на якій він нібито сидить поруч з Делімхановим: світлина викликала сумніви — виглядала, як підробка.