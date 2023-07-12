Нова AMRAAM для для F-16: ВПС США успішно випробували новітню ракету AIM-120D3

Під час проєктування AIM-120D3 інженери використовували цифрові технології для модернізації апаратних засобів у секції наведення ракети, а також для оновлення застарілого програмного забезпечення.

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ВПС США і компанія Raytheon успішно завершили всі дослідно-конструкторські та експлуатаційні випробування ракети новітньої ракети "повітря-повітря" середньої дальності (AMRAAM) AIM-120D3, які завершилися демонстрацією бойового застосування на винищувачі F-16 з використанням серійного устаткування і програмного забезпечення. Про це 11 липня повідомило видання Defence Brief.

AIM-120 — найпотужніша передова ракета класу AMRAAM, яка має в результаті модернізації значно збільшити атакувальний потенціал бойових ВПС США.

"AIM-120D3, будучи новітнім варіантом ракети класу AMRAAM з радіолокаційним наведенням, розробленим у рамках програми Form, Fit, Function Refresh (F3R), призначена для ефективної протидії загрозам з боку аналогів", — йдеться в повідомленні.

У межах програми F3R інженери використовували ініціативи з системної інженерії на основі моделей та інші цифрові технології для модернізації апаратних засобів у секції наведення ракети, а також для оновлення застарілого програмного забезпечення AIM-120D3.

У Raytheon повідомили, що контракти, зокрема на суму $1,15 млрд у червні 2023 року і $972 млн у вересні 2022 року, призвели до прискорення темпів виробництва, тому компанія планує завершити постачання ракети до серпня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає ракету класу "повітря-повітря" з осколково-фугасною бойовою частиною і з радіолокаційною головкою — AIM-7 Sparrow. Це надійна зброя, яка використовувалася в багатьох військових конфліктах.