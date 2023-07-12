"Змінять правила гри": у Міноборони пояснили, як застосовуватимуть касетні боєприпаси

Міністр оборони Олексій Резніков завірив, що українські сили не використовуватимуть їх у містах. Він також підкреслив, що такі боєприпаси необхідні для компенсації дефіциту артилерійських снарядів.

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Касетні боєприпаси здатні "змінити правила гри" в російсько-українській війні. Про це 11 липня заявив міністр оборони України Олексій Резніков, як передали у Politico.

"Оскільки ми отримали в травні 2022 року 155-міліметрові артилерійські системи, це змінило правила гри. У липні ми отримали різні типи (ракетних систем залпового вогню — ред.), це стало наступним фактором, що змінить ситуацію. І я сподіваюся, що касетні боєприпаси (стануть, — ред.) наступною зміною ситуації як зброя або боєприпаси для звільнення наших тимчасово окупованих територій", — сказав Резніков.

Голова Міноборони пояснив, що касетні боєприпаси компенсують нестачу звичайних артилерійських снарядів. Також він пообіцяв партнерам України, що їх застосування буде обмежене позаміськими районами.

Окрім того, Резніков гарантував, що Україна інформуватиме про застосування та дію наданих касетних боєприпасів своїх партнерів.

Що таке касетні снаряди?

Касетні боєприпаси — це засоби ураження, які містять сотні однотипних розривних бомб. Завдяки розкиданню великої кількості бойових елементів ці снаряди ефективніші та здатні знищувати ворожих солдатів на більшій території. Однак бомби, що не вибухнули, можуть становити небезпеку для мирних мешканців.

У ЗМІ підкреслили, що Росія використовує власні касетні боєприпаси на території України з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Нагадаємо, 9 липня президент США Джо Байден пояснив, чому Вашингтон ухвалив рішення про постачання Україні касетних боєприпасів. Водночас деякі урядовці розкритикували пакет військової допомоги, акцентувавши на небезпеці для цивільного населення.

Керівниця МЗС Північної Кореї Чхве Сон Хуей також не підтримала рішення США, назвавши його "небезпечним злочинним актом". У КНДР закликали відкликати постачання "зброї масового ураження".