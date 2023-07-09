"Закінчилися снаряди": Байден розповів, чому США відправляють касетні боєприпаси в Україну

Американський лідер не уточнив, чи відповів він на запитання серйозно, чи його коротка відповідь на питання медійників була гумористичною.

Related video

Президент США Джо Байден заявив, що відправив касетні снаряди ЗСУ тому, що у країни закінчилися боєприпаси. Про це Байден заявив 9 липня, відповідаючи на запитання журналістів.

Запитання про те, чому США погодилися передати касетні снаряди українській стороні, Байдену поставили в той час, коли він ішов коридором.

"У нас скінчилися боєприпаси", — коротко відповів американський лідер, навіть не зупиняючись.

Байден не уточнив, чи відповів він на запитання серйозно, чи його коротка відповідь на питання медійників була гумористичною.

Зауважимо, що ще 7 липня медіа he New York Times написали про те, що США мають намір передати Україні касетні боєприпаси, щоб перекрити дефіцит звичайних снарядів. За даними газети, ця постача може стати тимчасовим заходом до збільшення виробництва звичайних снарядів, яке очікується навесні 2024 року.

США доставлять касетні боєприпаси Україні: що про це відомо

7 липня вперше стало відомо про те, що США готові доставити українським військовим касетні боєприпаси. Це рішення викликало позитивну реакцію української сторони, проте адміністрація Джона Байдена зазнала через таке рішення критики, пише CNN.

Голова Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол сказав, що ця зброя змінить правила гри у війні в Україні, зазначивши, що Росія безкарно скидає касетні бомби на українську територію.

Зі свого боку член палати представників Барбара Лі сказала, що касетні бомби ніколи не повинні використовуватися, оскільки це — "перетин межі".

"Вони не завжди одразу вибухають. Діти можуть наступити на них. Я думаю, що цього не повинно бути", — сказала Лі.

Сенатор-демократ США Тім Кейн теж висловив побоювання щодо такої ініціативи адміністрації президента.

"У мене є деякі реальні сумніви, тому що це може надихнути інші країни на те, щоб обійти міжнародну конвенцію, яка забороняє боєприпаси. Це може дати зелене світло іншим країнам, щоб вони теж зробили щось подібне", — сказав політик.

Нагадаємо, на початку липня зарубіжні ЗМІ писали про те, що касетні боєприпаси для України в 14% випадків можуть не вибухнути. Такий високий відсоток відмови боєприпасів пов'язаний із тим, що ідеальною умовою для детонації є твердий ґрунт, пояснили експерти. Але в реальних бойових умовах снаряди можуть потрапити у воду, пісок, бруд або зоране поле.

Раніше Фокус з'ясовував, які саме касетні боєприпаси можуть отримати Збройні сили України. Зокрема, США можуть надати авіаційні бомби МК-20, а також 155-мм артилерійські снаряди DPICM з касетною бойовою частиною.