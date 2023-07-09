"Закончились снаряды": Байден рассказал, почему США отправляют кассетные боеприпасы в Украину

Американский лидер не уточнил, ответил ли он на вопрос всерьез или же его короткий ответ на вопрос медийщиков был юмористическим.

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Президент США Джо Байден заявил, что отправил кассетные снаряды ВСУ потому, что у страны закончились боеприпасы. Об этом Байден заявил 9 июля, отвечая на вопросы журналистов.

Вопрос о том, почему США согласились передать кассетные снаряды украинской стороне Байдену задали в то время, когда он шел по коридору.

"У нас кончились боеприпасы", — коротко ответил американский лидер, даже не останавливаясь.

Байден не уточнил, ответил ли он на вопрос всерьез или же его короткий ответ на вопрос медийщиков был юмористическим.

Заметим, что еще 7 июля The New York Times написало о том, что США намерены передать Украине кассетные боеприпасы, чтобы перекрыть дефицит обычных снарядов. По данным газеты, эта поставка может стать временной мерой до увеличения производства обычных снарядов, которое ожидается весной 2024 года.

США поставят кассетные боеприпасы Украине: что об этом известно

7 июля впервые стало известно о том, что США готовы поставить украинским военным кассетные боеприпасы. Это решение вызвало позитивную реакцию украинской стороны, однако администрация Джона Байдена подверглась из-за такого решения критике, пишет CNN.

Председатель Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол сказал, что это оружие изменит правила игры в войне в Украине, отметив, что Россия безнаказанно сбрасывает кассетные бомбы на украинскую территорию.

В свою очередь член палаты представителей Барбара Ли сказала, что кассетные бомбы никогда не должны использоваться так как это — "пересечение черты".

"Они не всегда сразу взрываются. Дети могут наступить на них. Я думаю, что этого не должно быть", — сказала Ли.

Сенатор-демократ США Тим Кейн тоже выразил опасения по поводу такой инициативы администрации президента.

"У меня есть некоторые реальные сомнения, потому что это может вдохновить другие страны на то, чтобы обойти международную конвенцию, запрещающую боеприпасы. Это может дать зеленый свет другим странам, чтобы они тоже сделали что-то подобное", — сказал политик.

Напомним, в начале июля зарубежные СМИ писали о том, что кассетные боеприпасы для Украины в 14% случаев могут не взорваться. Такой высокий процент отказа боеприпасов связан с тем, что идеальным условием для детонации является твердая почва, пояснили эксперты. Но в реальный боевых условиях снаряды могут попасть в воду, песок, грязь или вспаханное поле.

Ранее Фокус выяснял, какие именно кассетные боеприпасы могут получить Вооруженные силы Украины. В частности, США могут предоставить авиационные бомбы МК-20, а также 155-мм артиллерийские снаряды DPICM с кассетной боевой частью.