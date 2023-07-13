"Розповів про проблеми ЗС РФ": командувача армією ПВО генерала Івана Попова відсторонили, — ЗМІ

За даними журналістів, генерал-майора Івана Попова відсторонено від командування 58-ю загальновійськовою армією Південного військового округу через те, що він повідомив про загибель і каліцтва солдатів РФ від ударів української артилерії.

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Російського генерал-майора Івана Попова відсторонили від командування 58-ю загальновійськовою армією Південного військового округу ЗС Росії. Про це повідомляє Baza з посиланням на заяву депутата Держдуми від "Єдиної Росії" Андрія Гурульова, який опублікував аудіозвернення генерала.

У зверненні відстороненого військового йдеться, що він нібито постраждав "за правду". З його слів, у нього був вибір: доповісти старшому начальству про те, що вони хотіли б почути, або назвати речі своїми іменами та повідомити про наявні складнощі в лавах російської армії.

Проблеми російських військ, про які розповів згодом відсторонений генерал-майор Іван Попов:

відсутність контрбатарейної боротьби;

відсутність станцій артророзвідки;

загибель і каліцтва від ударів артилерії ЗСУ.

"Старші начальники, мабуть, відчули в мені небезпеку якусь і стрімко, за один день, сфабрикували наказ", — пояснив російський військовий.

Генерал-майор Іван Попов

За його словами, міністр оборони підписав розпорядження і таким чином його позбулися.

Те, що сталося, він назвав "ударом старшого начальника з тилу".

За деякими даними, Попова, якого пов'язують із ПВК "Вагнер", відсторонили після доповіді перед генералом Валерієм Герасимовим. Повідомляється, що у своїй доповіді Попов наполягав на необхідності ротації російських підрозділів. Зазначається, що у відповідь на викладені докази, Герасимов заявив генерал-майору Івану Попову, що той "займається дезінформацією і панікерством".

Нагадаємо, що в російській Держдумі прокоментували питання про долю генерала Суровікіна. За словами представника парламенту РФ Андрія Картаполова, Сергій Суровікін зараз "недоступний".

Також повідомлялося, що російські пропагандисти підтвердили ліквідацію генерала Цокова. Олег Цоков — генерал-лейтенант ЗС РФ, який брав участь у другій Чеченській війні, а також воював у Сирії.