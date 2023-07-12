Панікер і шантажист: стало відомо, чому Герасимов звільнив генерала-майора Попова

За даними експертів, Іван Попов був незадоволений великими втратами його підрозділу і відсутністю ротацій. Із цією проблемою він звернувся безпосередньо до Володимира Путіна.

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Головнокомандувач Збройних сил Росії Валерій Герасимов ухвалив рішення про відставку генерал-майора Івана Попова з посади командувача 58-ї загальновійськової армії Росії. Про це повідомляє ISW.

Згідно з даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, Герасимов ухвалив рішення про звільнення Попова, ймовірно, у зв'язку з його висловлюваннями. Одним із прикладів була заявка Попова про необхідність ротації окупаційних військ у Запорізькій області.

"Начальник російського генштабу генерал армії Валерій Герасимов звільнив командувача 58-ї оос генерал-майора Івана Попова після того, як останній висловив занепокоєння необхідністю ротації військ на заході Запорізької області в умовах контрнаступу українських військ", — заявили в ISW.

Згідно з інформацією, отриманою з джерела, пов'язаного з російськими спецслужбами, стверджується, що Іван Попов доповів Валерію Герасимову про необхідність ротації підрозділів 58-ї загальновійськової армії, які протистояли українським силам просування в західній частині Запорізької області. Ці підрозділи протягом тривалого часу вели бойові дії та зазнали значних втрат.

Після заяви Івана Попова про готовність звернутися з проблемою безпосередньо до Володимира Путіна, Валерій Герасимов звинуватив його в панікерстві та шантажі вищого керівництва. У результаті Герасимов відсторонив Попова від посади і направив його на передову позицію на фронті.

За інформацією, отриманою від іншого джерела, можливо, пов'язаного з російськими силами в окупованій Запорізькій області, повідомляється, що його джерела підтвердили звільнення Попова після того, як він підняв "реальне" питання відсутності ротацій у Пологівському районі на Оріхівському фронті.

Нагадаємо, що 11 липня повідомлялося, що бійці ЗСУ "провели бесіду" з росіянами, які здалися в полон. Українські захисники провели успішну наступальну операцію в Донецькій області та захопили опорний пункт ворога.

Також російські ЗМІ повідомили, що війська РФ відступили без бою і залишили позиції на лівому березі Дніпра. Зазначається, що українські сили, як і раніше, перебувають у районі Антонівського мосту, а також нібито зайняли позиції на островах під Херсоном.