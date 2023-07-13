"Кремль усвідомив поразку": в ISW назвали цілі, які РФ провалила після саміту НАТО

За словами аналітиків, Москва намагалася не допустити розширення Альянсу на Схід, що і стало однією з причин повномасштабного вторгнення в Україну. Тепер західних військ на кордонах із РФ буде ще більше.

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Саміт НАТО, який відбувся напередодні в литовському Вільнюсі, продемонстрував повний провал цілей Російської Федерації, заради яких вони й починали війну. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни від 12 липня.

За словами аналітиків, російська агресія щодо сусідньої країни відкинула назад цілі, заради яких Кремль і затіяв цю боротьбу. Саміт НАТО зміг дати сигнал президенту Володимиру Путіну і всій політичній еліті про те, що союзники не допустять поразки Києва.

"Мета запобігти розширенню НАТО і, понад тим, згорнути попередні раунди розширення Альянсу і відтіснити НАТО від кордонів Росії була однією із заявлених вимог Кремля перед вторгненням в Україну. Кремль постійно повторював цю мету протягом усієї війни. Відсутність загального резонансу в російському інформаційному просторі щодо подій на саміті НАТО, а також вступ Фінляндії до НАТО найімовірніше, свідчить про те, що Кремль усвідомив ці поразки і не хоче про них згадувати", — йдеться в повідомленні.

У ISW також згадали рішення Туреччини направити протокол про вступ ще однієї країни до Альянсу — Швеції.

Усі ці чинники говорять про те, що росіяни провалили цілі, яких хотіли досягти наприкінці лютого 2022 року. У російських ЗМІ та на пропагандистських телеканалах спостерігали за заходом приглушено і неупереджено.

Нагадаємо, 13 липня повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підбив підсумки минулого саміту НАТО. За його словами, тепер ні в кого не повинно залишитися сумнівів у тому, що Київ у майбутньому приєднається до Альянсу.