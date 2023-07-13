Пропагандистський трюк: спікер ВМС розкрив правду про запуск корабля РФ "Циклон" (відео)

За даними Дмитра Плетенчука, росіянам необхідна "картинка", щоб показати, що вони поповнюють флот.

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Російські окупанти продовжують поширювати фейки. Так, як виявилося, інформація про виведення корабля "Циклон" у Чорне море — лише чергова пропаганда загарбників. Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Це черговий пропагандистський трюк від росіян. Тому що вони включили до складу ВМФ РФ корабель, який не відповідає всій процедурі", — заявив Плетенчук.

Він зазначив, що цей корабель, був поставлений у море без випробувань. На ньому є обладнання для запуску "Калібрів". Але він не може здійснювати пуски.

"Їм дуже потрібна ця картинка — що вони нібито щось запускають, поповнюють флот. Але за фактом, корабель, завдання якого — пускати ракети, не зробив жодного пуску".

Корабель "Циклон": характеристики

Малі ракетні кораблі проєкту 22800 "Каракурт" — російська серія багатоцільових ракетно-артилерійських кораблів ближньої морської зони. Спроєктовані центральним морським конструкторським бюро "Діамант", мають водотоннажність 800 тонн і озброєні ракетним комплексом "Калібр-НК". Корабель є судном класу "річка-море". Основне бойове завдання — ураження критично важливих об'єктів у береговій зоні та знищення надводних сил противника. Такі завдання "Каракурт" може виконувати як самостійно, так і в складі ударних груп ВМФ Росії.

Нагадаємо, що 12 липня заявили, що в Керчі побудували для Росії корабель, який обстрілюватиме ракетами українців.

"Корабель посилить надводну складову Чорноморського флоту і буде ефективно виконувати завдання за своїм призначенням у складі загонів і угруповань флоту", — повідомляли росіяни.

Раніше повідомлялося, що ВМФ Росії маскує свій найпотужніший військовий корабель у Чорному морі. "Адмірал Ессен" отримав нове забарвлення — темна фарба, нанесена поверх однорідної сірої схеми, покликана обдурити українські безпілотники.