Не доїхав до України: у Підмосков'ї військові забили до смерті контрактника (відео)

Внаслідок конфлікту, який переріс у масову бійку, один з російських армійців помер у шпиталі. Він мав їхати воювати в Україну після підготовки у військовій частині.

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У Росії, не доїхавши на передову, загинув контрактник з Сибіру. Серце хлопця зупинилось внаслідок бійки у таборі російських армійців, яких готували до відрядження на територію України. Про це 13 липня з посиланням на власні джерела повідомили у медіа Tayga.

Конфлікт стався у селищі Калінінець у Підмосков’ї. У військову частину привезли контрактних військових, які мали воювати в Україні. Зі слів очевидців, один з контрактників вирушив у магазин, і "старші" сприйняли це як порушення статуту. Бійця почали бити співробітники розвідроти та військової поліції.

"Після, коли всі стояли на плацу на вечірньому плацу, розвідрота напала на днювальних артилерійських дивізіонів. Ледь не закінчилося масовою бійкою з ножами та палицями. Один із потерпілих учора помер у шпиталі. Побої зняли, заяву до військової прокуратури направили, але є великі підозри, що хочуть зам'яти", — розповів авторам контенту свідок.

У публікації зазначили, що інцидент стався ще 9 липня. Загиблий, за інформацією неназваного співрозмовника, був контрактним військовим з одного з регіонів Сибіру.

Нагадаємо, у Білорусі ліквідують наметові містечка, у яких Росія розміщувала своїх мобілізованих. Вони були розміщені на території трьох основних полігонів.

Бійці 11 роти 394 полку ЗС РФ поскаржилися на те, що командування ніяк не реагує на їхні проблеми. Вони заявили, що можуть стати дезертирами.