Не доехал в Украину: в Подмосковье военные забили до смерти контрактника (видео)

В результате конфликта, который перерос в массовую драку, один из российских армейцев умер в госпитале. Он должен был ехать воевать в Украину после подготовки в воинской части.

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В России, не доехав на передовую, погиб контрактник из Сибири. Сердце парня остановилось в результате драки в лагере российских армейцев, которых готовили к отправке на территорию Украины. Об этом 13 июля со ссылкой на собственные источники сообщили в медиа Tayga.

Конфликт произошел в поселке Калининец в Подмосковье. В воинскую часть привезли контрактных военных, которые должны были воевать в Украине. По словам очевидцев, один из контрактников отправился в магазин, и "старшие" восприняли это как нарушение устава. Бойца начали избивать сотрудники разведроты и военной полиции.

"После, когда все стояли на плацу на вечернем плацу, разведрота напала на дневальных артиллерийских дивизионов. Едва не закончилось массовой дракой с ножами и палками. Один из пострадавших вчера умер в госпитале. Побои сняли, заявление в военную прокуратуру направили, но есть большие подозрения, что хотят замять", — рассказал авторам контента свидетель.

В публикации отметили, что инцидент произошел еще 9 июля. Погибший, по информации неназванного собеседника, был контрактным военным из одного из регионов Сибири.

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