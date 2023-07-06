Простояли почти год: в Беларуси ликвидируют лагеря для мобилизованных РФ (фото)

Как отмечают журналисты, три палаточных городка для российских военных начали сворачиваться почти одновременно – в День независимости Беларуси.

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Компания Planet Labs зафиксировала ликвидацию палаточных городков в Республике Беларусь, в которых Российская Федерация размещала своих мобилизованных. Об этом пишет "Белорусская служба Радио Свобода".

Сообщается, что лагеря находились на территории трех основных белорусских полигонов и использовались для воинской подготовки россиян.

"Лагеря, которые почти год были развернуты на территории Беларуси, Россия использовала для обучения своих мобилизованных людей", — заявил директор Исследовательской сети "Новая геополитика" Михаил Самусь.

Полигон "Обуз-Лесновский" под Барановичами

На спутниковом снимке от 4 июля 2023 года видно, что от российского лагеря под Барановичами почти ничего не осталось. Сообщается, что по состоянию на 6 июня 2023 года там было еще около 150 палаток. Сейчас почти все они демонтированы.

Лагерь был развернут в Беларуси в октябре 2022 года. В нем могли проживать около 3000 военнослужащих.

Полигон "Обуз-Лесновский"

Полигон "Лепельский"

На полигоне "Лепельский" россияне начали размещать своих военных в октябре 2022 года. Еще 2 июля там можно было увидеть 75 палаток, в которых могли проживать примерно 1500 военнослужащих.

Судя по спутниковым снимкам, по состоянию на 4 июля 2023 года военный лагерь находится в процессе демонтажа.

Полигон "Лепельский"

Полигон "Репища" под Осиповичами

По данным СМИ, ВС РФ начали появляться на полигоне "Репища" еще до полномасштабного вторжения в Украину. На снимке от 2 июля там можно заметить палатки, а спустя два дня они уже были ликвидированы.

Полигон "Репища"

Как отмечают журналисты, три крупнейших лагеря, в которых предположительно размещались мобилизованные РФ, начали сворачивать почти одновременно – в День независимости Беларуси 3 июля.

Примерно в этот период стартовало сооружение нового палаточного городка в Беларуси. Ожидается, что там могут разместить наемников ЧВК "Вагнер".

Напомним, что 3 июля в сети появились снимки, на которых можно заметить палатки, буржуйки для обогрева и настилы в Осиповицком районе Могилевской области Беларуси. В каждой из таких палаток можно разместить до 60 человек.

Ранее, 1 июля, спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что Беларусь может разместить у себя до 8 тысяч наемников российской ЧВК "Вагнер". По его словам, силы обороны понимают эту угрозу и находятся в постоянной боеготовности.