Замість мангалів: ЗС РФ мають намір встановлювати на танки протидронну систему "Захист"

Комплекс розрахований на цілодобове розпізнавання безпілотників і їх придушення на відстані до 4 км. Крім "Захисту, росіяни можуть застосовувати військову версію комплексу "Сапсан-Бекас" зі схожими характеристиками діапазону й дальності виявлення БПЛА.

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Російська компанія "Уралвагонзавод" планує оснастити нові російські танки Т-90М системою виявлення та протидії дронам — комплексом "Захист". Цю систему також буде встановлено на танки Т-72, які пройшли ремонт і модернізацію. Про це повідомляє видання Bulgarian Military з посиланням на російські джерела.

У публікації зазначено, що ця система вже була розроблена компанією "Росэлектроника", що входить до держкорпорації "Ростех", тепер же йдеться про поліпшену версію оригінального комплексу. Модернізована версія має розширений максимальний діапазон виявлення сигналів управління БПЛА — від 6 до 8 ГГц, водночас мінімальний діапазон залишається на рівні 300 МГц.

"Система призначена для виявлення всіх типів безпілотників, невидима для радарів противника та стійка до радіопридушення. Дальність його цілодобового розпізнавання та придушення становить від 2 до 4 км", — ідеться в повідомленні.

Мобільна версія комплексу "Захист"

Водночас про інші характеристики комплексу поки що невідомо.

Комплекс "Сапсан-Бекас"

Існує ще один комплекс, якими росіяни можуть скористатися, щоб убезпечити себе від безпілотників. Це комплекс "Сапсан-Бекас", який також здатний вести цілодобове спостереження за повітряним простором. Він складається з трьох підсистем: системи радіовиявлення, пеленгації та активного радіолокаційного, відео- й оптико-електронного стеження з тепловізійним каналом, а також підсистеми радіопридушення. Водночас підсистема працює в широкому діапазоні частот — від 400 МГц до 6 ГГц.

Комплекс "Сапсан-Бекас"

Мобільний варіант комплексу "Сапсан-Бекас" здатний виявляти безпілотники типу "Орлан" на відстані до 10 км і виводити їх із ладу на дистанції понад 6 км. Малі безпілотники можуть бути виведені з ладу на відстані до 4 км.

"Однак якщо цей комплекс встановлюватимуть на російські танки, то він, найімовірніше, матиме скромні характеристики і, можливо, не матиме оптико-електронної системи", — підсумували експерти.

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