Вместо мангалов: ВС РФ намерены устанавливать на танки противодронную систему "Защита"

Комплекс рассчитан на круглосуточное распознавание беспилотников и их подавление на расстоянии до 4 км. Кроме "Защиты" россияне могут применять военную версию комплекса "Сапсан-Бекас" с похожими характеристиками диапазона и дальности обнаружения БПЛА.

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Российская компания "Уралвагонзавод" планирует оснастить новые российские танки Т-90М системой обнаружения и противодействия дронам — комплекс "Защита". Эта система также будет установлена ​​на танки Т-72, ​​прошедшие ремонт и модернизацию. Об этом сообщает издание Bulgarian Military со ссылкой на российские источники.

В публикации отмечено, что данная система уже была разработана компанией "Росэлектроника", входящую в госкорпорацию "Ростех", теперь же речь идет об улучшенной версии оригинального комплекса. Модернизированная версия имеет расширенный максимальный диапазон обнаружения сигналов управления БПЛА — от 6 до 8 ГГц, при этом минимальный диапазон остается на уровне 300 МГц.

"Система предназначена для обнаружения всех типов беспилотников, невидима для радаров противника и устойчива к радиоподавлению. Дальность его круглосуточного распознавания и подавления составляет от 2 до 4 км", — говорится в сообщении.

Мобильная версия комплекса "Защита"

Между тем о других характеристиках комплекса пока неизвестно.

Комплекс "Сапсан-Бекас"

Существует еще один комплекс, которыми россияне могут воспользоваться, чтобы обезопасить себя от беспилотников. Это комплекс "Сапсан-Бекас", который также способен вести круглосуточное наблюдение за воздушным пространством. Он состоит из трех подсистем: системы радиообнаружения, пеленгации и активного радиолокационного, видео- и оптико-электронного слежения с тепловизионным каналом, а также подсистемы радиоподавления. При этом подсистема работает в широком диапазоне частот — от 400 МГц до 6 ГГц.

Комплекс "Сапсан-Бекас"

Мобильный вариант комплекса "Сапсан-Бекас" способен обнаруживать беспилотники типа "Орлан" на расстоянии до 10 км и выводить их из строя на дистанции более 6 км. Малые беспилотники могут быть выведены из строя на расстоянии до 4 км.

"Однако если этот комплекс будет устанавливаться на российские танки, то он скорее всего будет иметь скромные характеристики и, возможно, не иметь оптико-электронной системы", — подытожили эксперты.

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