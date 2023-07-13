Байден правий, віддаючи Києву касетні боєприпаси, адже без них українцям буде гірше, — ЗМІ

За словами журналістів, ризик для цивільних постраждати від касетних боєприпасів у майбутньому мінімальний порівняно з тим, що робили війська РФ із мирним населенням України на захоплених територіях на початку повномасштабної війни.

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Рішення президента США Джо Байдена відправити Україні касетні боєприпаси правильне, оскільки без них українським військовим складніше відбиватися від агресії РФ. Про це пише видання Bloomberg.

За словами журналістів, відправка касетних боєприпасів викликала бурхливі обговорення в середовищі союзників США, а також різних правозахисних груп. Вони сумніваються в етичності такого рішення.

У виданні йдеться, що використання касетних бомб цілком може збільшити кількість загиблих як серед комбатантів ворога, так і серед цивільного населення. Однак відсутність в України зброї, яка необхідна для перемоги у війні, зробить ситуацію ще гіршою.

У матеріалі йдеться, що українські чиновники під час саміту НАТО у Вільнюсі подякували американському лідеру за касетні боєприпаси. Вони є ключем до подолання переваги Росії в живій силі та бронетехніці. Крім того, касетні бомби дозволять Україні заповнити артилерійські снаряди.

За словами журналістів, попри критику, Байден має стояти твердо на своєму рішенні. Стурбованість з приводу довгострокових небезпек виправдана, але українському уряду слід надати право вирішувати, чи варті ризики потенційних переваг на полі бою.

Видання пише, що ризик для цивільних постраждати від касетних боєприпасів у майбутньому мінімальний порівняно з тим, що робили війська РФ із мирним населенням України на захоплених територіях на початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, що генерал ЗСУ заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США. За словами командувача угруповання "Таврія" Олександра Тарнавського, їх поки що не застосовували на полі бою. Вище керівництво опрацює тактику, як це правильно зробити, щоб не порушити домовленості з Вашингтоном.

Також раніше в Міноборони пояснили, як застосовуватимуть касетні боєприпаси. Міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що українські сили не використовуватимуть їх у містах. Він також підкреслив, що такі боєприпаси необхідні для компенсації дефіциту артилерійських снарядів.