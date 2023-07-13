За словами журналістів, Путін не згадав про новий кордон РФ із НАТО, який розширився на додаткові 1300 км зі вступом до Альянсу Фінляндії.

Related video

Наступного після завершення у Вільнюсі саміту НАТО президент РФ Володимир Путін виступив з офіційною промовою на Форумі майбутніх технологій "Обчислення і зв'язок. Квантовий світ", який проходить у Москві. Примітно й те, що він не згадав у своєму зверненні вільнюський саміт. На це звернули увагу журналісти Sky News.

Очікувалося, що Путін відповість на розширення НАТО, але замість цього він тільки на словах визнавав нинішню кризу.

У своїй промові він висловився про те, що РФ потрібно продовжувати ізоляціоністську політику. Головна проблема для РФ — доступність технологій на тлі введених проти Кремля санкцій, які після анексії 2014 року ще більше посилилися.

Путін не згадав про новий кордон Росії з НАТО, який розширився на додаткові 1300 км зі вступом до Альянсу Фінляндії у квітні.

Примітно й те, що виступ Путіна розпочався лише за кілька хвилин до того, як глава Білого дому Джо Байден розпочав свою пресконференцію в Гельсінкі, де знову наголошував на необхідності зміцнення Альянсу і рішучості проти російської агресії.

Нагадаємо, що кремлівські політтехнологи роками нав'язували світу міф про стратегічний геній Путіна.

За словами Тома Робертса, доцента кафедри російських, східноєвропейських і євразійських досліджень у Сміт-коледжі, до 24 лютого 2022 року Путін мав міжнародну репутацію злого генія і стратега. Однак після 17 місяців повномасштабної війни в Україні, під час заколоту Пригожина російське населення вже не висловлювало підтримку президенту РФ.

Також повідомлялося, що українські соціологи провели опитування, присвячене тому, коли слід починати мирні переговори з Росією. Понад 2/3 проти будь-яких переговорів з росіянами й після контрнаступу ЗСУ.