Байден дозволив відправити в Європу до 3000 резервістів для стримування РФ, — ЗМІ

За даними ЗМІ, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість військовослужбовців США в Європі зросла. Зараз там перебуває понад 100 000 американських військових.

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У четвер, 13 липня, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден уповноважив Пентагон відправити до 3000 резервних сил до Європи, оскільки війна в Україні триває. Про це пише CNN.

Згідно з новим указом, резервісти будуть частиною операції "Атлантична рішучість", покликаної зміцнювати НАТО і його східний фланг.

Повідомляється, що "Атлантична рішучість" розглядається, як операція на випадок непередбачених обставин. Вона передбачає надання резервістам таких самих переваг, як і чинним військовослужбовцям.

"Це нове позначення приносить користь військовослужбовцям і сім'ям завдяки збільшенню повноважень, прав і доступу до сил і особового складу резерву", — пояснив директор з операцій Об'єднаного штабу генерал-лейтенант Дуглас Сімс.

Представник Міноборони сказав, що, ймовірно, буде потрібно близько шести місяців, щоб відправити цих резервістів до Європи через необхідність попереднього повідомлення. Очікується, що вони працюватимуть у сфері логістики, забезпечення або охорони здоров'я.

Як зазначають журналісти, у Європі перебуває понад 100 000 військовослужбовців США. Їхня кількість збільшилася після торішнього вторгнення Збройних сил РФ в Україну. При цьому американська армія не бере участі у війні, оскільки Україна не є членом НАТО.

У виданні The Washington Post зазначають, що рішення Байдена є частиною зусиль зі стримування Росії. За словами офіційних осіб, цей крок не збільшить загальну чисельність американських військ у Європі, проте потенційно змінить їхній склад.

Нагадаємо, що 13 липня президент США Джо Байден заявив, що ухвалив рішення про прийняття Фінляндії до НАТО всього за три секунди. Американський лідер назвав це "найшвидшою ратифікацією в сучасній історії".

Джо Байден також висловився про побоювання щодо застосування Росією ядерної зброї. Він применшив загрозу того, що в Кремлі зважаться завдати ядерного удару на тлі того, що президент РФ Володимир Путін зараз намагається відновити контроль після заколоту.