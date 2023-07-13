"Не ходи туди": Байден оцінив імовірність застосування Путіним ядерної зброї

Американський президент заявив, що не бачить "будь-якої реальної перспективи" того, що Росія наважиться використати свій ядерний арсенал.

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден висловився про побоювання щодо застосування Російською Федерацією ядерної зброї. Про це пише CNN 13 липня.

Повідомляється, що американський лідер применшив загрозу того, що в Кремлі наважаться завдати ядерного удару на тлі того, що президент РФ Володимир Путін зараз намагається відновити контроль після заколоту Євгена Пригожина.

"Я не думаю, що є якась реальна перспектива того, що Путін застосує ядерну зброю. Не тільки Захід, а й Китай, і решта світу сказали: "Не ходи туди. Не ходи туди", — сказав Джо Байден.

Як зазначають журналісти, попри те, що американські офіційні особи висловлюють занепокоєння ядерними погрозами з боку Москви, вони також неодноразово применшували ризик того, що РФ зважиться на цей крок.

У публікації також згадується про те, що згідно з даними Федерації американських учених, РФ має найбільший у світі арсенал ядерної зброї.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ від 5 червня, голова КНР Сі Цзіньпін особисто попередив російського президента Володимира Путіна про неможливість застосування ядерної зброї проти України.

У розмові з російськими журналістами прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не підтвердив інформацію про попередження китайського лідера, назвавши публікації західних журналістів "вигадками".

Раніше, 23 червня, американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що якщо Росія застосує ядерну зброю, намагаючись зупинити контрнаступ ЗСУ, то опиниться у війні проти НАТО. Разом із сенатором Річардом Блументалем він також вніс на розгляд у Сенат відповідний проєкт резолюції.