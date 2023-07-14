"Те, що роблять українці, вражає": американський генерал оцінив наступ ЗСУ

Кожен кілометр території дається ціною величезних зусиль для українських бійців, зазначив представник Пентагону Дуглас Сімс, оскільки Сили оборони просуваються замінованою територією і під безперервним вогнем.

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У Пентагоні оцінили просування українських військ у межах контрнаступу. Відповідаючи на запитання про ситуацію на українських фронтах, де очікувалося, що просування Сил оборони відбуватиметься швидшими темпами, директор операцій об'єднаного штабу Пентагону Дуглас Сімс сказав, що, зважаючи на всі важкі обставини війни, ЗСУ "просуваються чудово". Про це американський генерал заявив 13 липня під час брифінгу.

Сімс пояснив, що йдеться про реальних людей, які перебувають в епіцентрі важких бойових дій. Українські захисники використовують нове обладнання, перебуваючи під безперервним вогнем противника, і, крім того, долають російські мінні поля. Тож коли йдеться про просування українських бійців, то кожен кілометр дається ціною величезних зусиль.

"Там, де вони просуваються на сотні метрів на день, а в деяких місцях, можливо, і кілометр на день, вони роблять це з великими витратами сил. Скажу, що це дуже, дуже важко. Те, що ми бачимо з боку українців — вони справді роблять у чудовій послідовності на полі бою", — наголосив генерал.

Крім того, Сімс звернув увагу, що бойові дії відбуваються на складній місцевості під невпинним вогнем окупантів. І якщо враховувати всі ці моменти, то дії українських бійців вельми вражають, підсумував представник Пентагону.

Нагадаємо, представник Нацгвардії полковник Микола Уршалович заявив, що українські війська готуються до наступальних дій у Херсонській області. Вони проводять розвідки і б'ють по тилах окупантів, щоб підготувати територію до наступу.