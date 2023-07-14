"Опромінити Байдена": армія КНР розробляє нейрозброю для контролю мозку, — ЗМІ

За даними журналістів, небезпека китайської зброї, яка може бути націлена на мозок людини перед або під час військових операцій, уже вийшла за межі теорії.

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Китайська армія розробляє нейрозброю, покликану контролювати роботу людського мозку. Про це пише видання The Washington Times із посиланням на розвіддані, які перебувають у вільному доступі.

У публікації повідомляється, що інженери Національно-визвольної армії Китаю працюють над "нейроударною" зброєю, яка нібито має впливати та порушувати мозкову діяльність лідерів країн Заходу, зокрема й очільника Білого дому Джо Байдена, а можливо, і спричиняти порушення діяльності мозку в масовому порядку.

"Така зброя може безпосередньо атакувати або контролювати мозок за допомогою мікрохвиль або спрямованої енергії", — наголошується в публікації. Йдеться про переносну зброю або більш громіздкі збройові установки з електромагнітними променями.

Небезпека китайської зброї, яка може бути націлена на мозок людини перед або під час військових операцій, уже не просто теоретична.

"Багато хто не знає, що Комуністична партія Китаю і Народно-визвольна армія зарекомендували себе як світові лідери в розробці нейроударної зброї", — наголошується в 12-сторінковому звіті розвідки.

Нагадаємо, що в китайській армії солдатів замінюють роботами, озброєними автоматами.

Також повідомлялося, що Китай планує відправити астронавтів на Місяць: у який спосіб відбудеться місія.