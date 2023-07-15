Кандидати в президенти США від республіканців відстоюють допомогу Україні, — ЗМІ

На форумі християнських консерваторів в Айові сенатор Майк Пенс заявив, що якщо Володимир Путін захопить Україну, то ЗС РФ перетнуть кордон країн НАТО, а американським військовими доведеться їх захищати.

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Президенти на участь у президентських виборах у США від Республіканської партії сенатори Майк Пенс і Тім Скотт виступили за продовження допомоги Україні у війні з Російською Федерацією. Про це пише Reuters 14 липня.

Політики висловилися на підтримку Києва на форумі християнських консерваторів в Айові, на якому зазвичай обговорюють соціальні проблеми. Як зазначають журналісти, захід є "традиційною зупинкою" для республіканців, які готуються до президентської кампанії.

Повідомляється, що у відповідь на слова модератора Такера Карлсона про те, що у США немає національних інтересів у війні в Україні, колишній віцепрезидент Майк Пенс і сенатор США Тім Скотт із Південної Кароліни заявили, що для американців "життєво важливо" дати відсіч РФ.

"Дозвольте мені сказати вам, що, якщо Володимир Путін захопить Україну, я не сумніваюся, що російські військові перетнуть кордон країни НАТО, яку нашим збройним силам доведеться захищати", — сказав Майк Пенс.

Зі свого боку Тім Скотт додав, що зусилля США, спрямовані проти російської армії, "йдуть на користь Америці".

На форумі також був присутній потенційний кандидат у президенти і губернатор Флориди Рон ДеСантіс, який стверджував, що адміністрація Байдена зробила недостатньо для визначення інтересів США, поставлених на карту в Україні.

При цьому кандидат Вівек Рамасвамі заявив про необхідність припинити війну в Україні зі збереженням за Росією окупованих територій. Експрезидент США Дональд Трамп, який раніше критикував підтримку України, пропустив форум.

Нагадаємо, що 11 липня Майкл Пенс прокоментував обіцянку Дональда Трампа закінчити війну в Україні за 24 години, зазначивши, що вона передбачає серйозні поступки президенту РФ Володимиру Путіну.

Раніше, 29 червня, Майкл Пенс прибув із візитом в Україну. Сенатор відвідав міста в Київській області Ірпінь, Бучу і Мощун, а також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.