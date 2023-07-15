Вночі ЗС РФ атакували Україну дронами: сили ППО знищили 10 цілей, — Повітряні сили

Шість іранських дронів Shahed запустили з південного напрямку. А в Запоріжжі під час нічної атаки було пошкоджено об'єкт інфраструктури, розповіли в ОВА.

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Російські окупанти в ніч на 15 липня атакували Україну шістьма іранськими дронами Shahed-136/131 з південного напрямку. Про це повідомило в Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Сили протиповітряної оборони України знищили чотири ударні безпілотники, розповіли військові.

Крім цього, українські сили ППО знищили три розвідувальні дрони оперативно-тактичного рівня типу "Орлан" і "Зала", а також три ударні дрони "Ланцет", додали у пресслужбі командування.

ЗСУ знищили три ударні дрони "Ланцет"

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів, що під час нічної атаки дронами в Запоріжжі було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Поранення отримав 62-річний чоловік, у чотирьох багатоповерхових будинках вилетіли вікна.

"На жаль, є постраждала людина. Чоловіка в стані середньої тяжкості доправлено до медичного закладу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч на 13 липня сили ППО України знищили 20 дронів Shahed-136/131 і дві крилаті ракети "Калібр". Безпілотники запускали з Курська і південно-східного Приморсько-Ахтарська.

Військові у США нещодавно обрали десять мобільних вантажівок для боротьби з безпілотниками та передають їх Україні. Системи здатні запускати ракети дешевше 30 тисяч доларів.