"Щоб миша не пролетіла": у Повітряних силах розповіли, чому ракети збивають над містами (відео)

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, на околицях столиці розміщені різні системи ППО. Далі йдуть мобільні вогневі групи, які є практично по всій Україні.

Related video

Наявних систем ППО України недостатньо, щоб одразу ж збивати всі російські ракети й БПЛА. Часто повітряні цілі знищуються безпосередньо над територією міст, де є більш ешелонована система протиповітряної оборони. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

За словами Юрія Ігната, якщо засоби ППО винести далі від населених пунктів, це полегшить роботу окупантам. Їм буде простіше виявляти прогалини в ППО.

Спікер зазначив, що неодноразово відповідав на запитання про те, чому ворожі ракети й дрони не знищуються до потрапляння в повітряний простір міст.

"Потрібно повторювати, щоб люди розуміли, як сьогодні побудована протиповітряна оборона держави. <...> Засоби ППО є різні: є середнього радіусу дії, малого радіусу, є винищувальна авіація, є мобільні вогневі групи", — сказав він.

Спікер також додав, що того, що надали партнери, навіть у поєднанні з технікою радянського зразка, які також використовуються ЗСУ, недостатньо, щоб "взяти Україну в кільце ППО, і щоб миша не пролетіла — це неможливо".

Міста захищені так, щоб узяти в кільце

"Візьмемо Київ. На околицях столиці розміщені різні системи ППО. Далі розміщені мобільні вогневі групи практично по всій Україні. Також працює винищувальна авіація, там, де немає можливостей діставати ту чи іншу ціль", — зазначив він.

Міста захищені таким чином, щоб їх можна було взяти в кільце. Засоби ППО розміщені близько один до одного, щоб можна було вражати ту чи іншу повітряну ціль.

"Якщо їх поставити далі, противник буде користуватися недоліками", — пояснив спікер.

Нагадаємо, що російська артилерія більше не має переваги над українською. Аналітик Юліан Репке розповів про результати роботи ЗСУ в Запорізькій області.

Також повідомлялося про те, наскільки небезпечно відкривати аеропорти на заході України. У такому разі є небезпека того, що "Кинджали" прилетять із Підмосков'я.