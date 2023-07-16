"Чтобы мышь не пролетела": в Воздушных силах рассказали, почему ракеты сбивают над городами (видео)

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, на окраинах столицы размещены разные системы ПВО. Дальше идут мобильные огневые группы, которые есть практически по всей Украине.

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Имеющихся систем ПВО Украины недостаточно, чтобы сразу же сбивать все российские ракеты и БПЛА. Часто воздушные цели уничтожаются непосредственно над территорией городов, где более эшелонированная система противовоздушной обороны. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

По словам Юрия Игната, если средства ПВО вынести дальше от населенных пунктов, это облегчит работу оккупантам. Им будет проще обнаруживать пробелы в ПВО.

Спикер отметил, что не раз отвечал на вопрос о том, почему вражеские ракеты и дроны не уничтожаются до попадания в воздушное пространство городов.

"Нужно повторять, чтобы люди понимали, как сегодня построена противовоздушная оборона государства. <…> Средства ПВО есть разные: есть среднего радиуса действия, малого радиуса, есть истребительная авиация, есть мобильные огневые группы", — сказал он.

Спикер также добавил, что того, что предоставили партнеры, даже в сочетании с техникой советского образца, которые также используются ВСУ, совершенное недостаточно, чтобы "взять Украину в кольцо ПВО, и чтобы мышь не пролетела — это невозможно".

Города защищены так, чтобы взять в кольцо

"Возьмем Киев. На окраинах столицы размещены разные системы ПВО. Дальше размещены мобильные огневые группы практически по всей Украине. Также работает истребительная авиация, там, где нет возможностей доставать ту или иную цель", — отметил он.

Города защищены таким образом, чтобы их можно было взять в кольцо. Средства ПВО размещены близко друг к другу, чтобы можно было поражать ту или иную воздушную цель.

"Если их поставить дальше, противник будет пользоваться недостатками", — пояснил спикер.

Напомним, что у российской артиллерии больше нет преимущества над украинской. Аналитик Юлиан Репке рассказал о результатах работы ВСУ в Запорожской области.

Также сообщалось о том, насколько опасно открывать аэропорты на западе Украины. В таком случае есть опасность того, что "Кинжалы" прилетят из Подмосковья.