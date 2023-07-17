Ключовий компонент: РФ зіткнулася з дефіцитом контрбатарейних радарів, — розвідка Британії

За словами аналітиків із британської розвідки, на цю проблему вказував перед звільненням російський генерал-майор Іван Попов, але командування не надавало цьому значення.

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Війська Російської Федерації, які беруть участь у війні РФ проти України, почали страждати від значного дефіциту контрбатарейних радарів. Про це йдеться у звіті Військової розвідки Міноборони Великої Британії від 17 липня.

Зазначається, що після того, як з посади командувача 58 загальновійськової армії Російської Федерації був звільнений генерал-майор Іван Попов, він наголосив на одній із головних проблем окупантів на Запорізькому напрямку — відсутності контрбатарейної боротьби.

"Виживання російських сухопутних військ залежить від ефективного виявлення української артилерії та нанесення по ній ударів, часто власною артилерією. Ключовим компонентом такого підходу є контрбатарейні радари, що дають змогу командирам швидко визначати місцезнаходження ворожих гарматних ліній", — йдеться у звіті.

Британські аналітики також зазначили, що у Росії недостатньо сучасних радарів "Зоопарк-1М". Лише мала частина, яка розгорнута на окупованих українських територіях росіянами, залишається в робочому стані — все інше знищено.

Ця проблема вказує на те, що "артилерія продовжує відігравати центральну роль у війні" і звільнений Іван Попов намагався надати цьому значення.

У Міноборони Великої Британії виявили нові проблеми російських окупантів Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 16 липня повідомлялося, що у США заявили про зменшення запасів боєприпасів через війну в Україні. Радник Білого дому Джейк Салліван зазначив, що тепер для відновлення колишнього рівня знадобиться кілька років, а проблему помітили ще до початку російської агресії.