Батальйон спеціального призначення "Дике Поле" ефектно знищив танк окупантів (відео)
Російський танк отримав значні ушкодження внаслідок влучних пострілів українських захисників.
Окремий батальйон спеціального призначення "Дике Поле" ліквідував російський танк. Відео роботи опублікували 17 липня у Facebook підрозділу.
В ролику можна побачити, що танк зазнає точних влучань. Унаслідок цього важка бронетехніка отримала значні ушкодження. Локацію, де відбулася подія, захисники не вказали.
Окремий батальйон спеціального призначення "Дике Поле"
Підрозділ створений 1 червня 2022 року на базі батальйону, основу якого становили ветерани армійського спецназу, добровольчих підрозділів і силових структур. Спершу це були ветерани російсько-української війни, які обороняли Київ і Київську область.
У 2022 році Окремий батальйон спеціального призначення "Дике Поле" брав участь в успішних операціях на Херсонщині. Також восени бійці звільняли Слобожанщину від російських окупантів.
Назву підрозділ отримав знакову, адже Дике Поле вважалося батьківщиною козацтва, так називали в Середні віки причорноморські та приазовські українські степи. Переважна більшість військовослужбовців батальйону народилися та виросли на території середньовічного Дикого Поля.
Нагадаємо, 17 липня в районі Бахмута Сили оборони застосували дрон-камікадзе та знищили Т-90М "Прорыв". Важку бронетехніку ліквідували південніше за Кліщіївку, де наразі поблизу населеного пункту тривають запеклі бої.
Також 15 липня українські бійці завдали кілька артилерійських ударів по танку. Т-80БВ долав відстань у два кілометри, після чого намагався сховатися в кущах.