Батальйон спеціального призначення "Дике Поле" ефектно знищив танк окупантів (відео)

Російський танк отримав значні ушкодження внаслідок влучних пострілів українських захисників.

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Окремий батальйон спеціального призначення "Дике Поле" ліквідував російський танк. Відео роботи опублікували 17 липня у Facebook підрозділу.

В ролику можна побачити, що танк зазнає точних влучань. Унаслідок цього важка бронетехніка отримала значні ушкодження. Локацію, де відбулася подія, захисники не вказали.

Окремий батальйон спеціального призначення "Дике Поле"

Підрозділ створений 1 червня 2022 року на базі батальйону, основу якого становили ветерани армійського спецназу, добровольчих підрозділів і силових структур. Спершу це були ветерани російсько-української війни, які обороняли Київ і Київську область.

У 2022 році Окремий батальйон спеціального призначення "Дике Поле" брав участь в успішних операціях на Херсонщині. Також восени бійці звільняли Слобожанщину від російських окупантів.

Назву підрозділ отримав знакову, адже Дике Поле вважалося батьківщиною козацтва, так називали в Середні віки причорноморські та приазовські українські степи. Переважна більшість військовослужбовців батальйону народилися та виросли на території середньовічного Дикого Поля.

Нагадаємо, 17 липня в районі Бахмута Сили оборони застосували дрон-камікадзе та знищили Т-90М "Прорыв". Важку бронетехніку ліквідували південніше за Кліщіївку, де наразі поблизу населеного пункту тривають запеклі бої.

Також 15 липня українські бійці завдали кілька артилерійських ударів по танку. Т-80БВ долав відстань у два кілометри, після чого намагався сховатися в кущах.