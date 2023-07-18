"Аж вібрація у повітрі відчувається": в окупованому Криму потужно вибухає, — соцмережі

Місцеві скаржаться на те, що в Красноперекопську з самого ранку "сильно бахкає".

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У місті Красноперекопськ в тимчасово окупованому російськими військами Криму лунають вибухи. Про це 18 липня проінформували у місцевому телеграм-каналі.

"Щось у Красноперекопську зранку сильно бахкає, повідомляють нам підписники. Аж вібрація у повітрі відчувається", — передали автори контенту.

Повідомлення у місцевому телеграм-каналі Фото: Скріншот

Нагадаємо, 18 липня окупаційна влада Криму заявило про нібито відбиту атаку безпілотників. Зі слів російських окупантів, ворожа протиповітряна оборона (ППО) збила 9 цілей, ще 19 БПЛА були знешкоджені засобами РЕБ. У російському Міністерстві оборони в спробі завдання удару традиційно звинуватили Україну.

Раніше, в ніч на 17 липня пролунали вибухи на Кримському мосту. Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков проінформував, що внаслідок атаки загинуло подружжя. Їхню доньку, за даними Гладкова, госпіталізували з пораненням середньої тяжкості.

Пізніше 17 липня у Національному антитерористичному комітеті (НАК) Росії повідомили про порушення кримінальної справи за статтею про теракти.

Раніше, 12 липня, серія вибухів пролунала у тимчасово окупованому Севастополі. Місцеві також повідомляли про звуки стрілянини у місті. Мешканці виражали сподівання, що чують військові навчання або роботу російської ППО.