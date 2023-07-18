"Аж вибрация в воздухе ощущается": в оккупированном Крыму мощно взрывается, — соцсети

Местные жалуются на то, что в Красноперекопске с самого утра "сильно бахкает".

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В городе Красноперекопск во временно оккупированном российскими войсками Крыму раздаются взрывы. Об этом 18 июля проинформировали в местном телеграмм-канале.

"Что-то в Красноперекопске утром сильно бахкает, сообщают нам подписчики. Аж вибрация в воздухе ощущается", — передали авторы контента.

Сообщение в местном телеграм-канале Фото: Скриншот

Напомним, 18 июля оккупационные власти Крыма заявили о якобы отбитой атаке беспилотников. По словам российских оккупантов, вражеская противовоздушная оборона (ПВО) сбила 9 целей, еще 19 БПЛА были обезврежены средствами РЭБ. В российском Министерстве обороны в попытке нанесения удара традиционно обвинили Украину.

Ранее, в ночь на 17 июля прогремели взрывы на Крымском мосту. Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков проинформировал, что в результате атаки погибли супруги. Их дочь, по данным Гладкова, госпитализировали с ранением средней тяжести.

Позже 17 июля в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) России сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о терактах.

Ранее, 12 июля, серия взрывов прогремела во временно оккупированном Севастополе. Местные также сообщали о звуках стрельбы в городе. Жители выражали надежду, что слышат военные учения или работу российской ПВО.