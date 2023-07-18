Взрывы в Крыму: оккупанты заявили о массированной атаке БПЛА на полуостров

По словам "властей", всего было 28 воздушных целей, а в атаке Минобороны РФ традиционно обвинило украинскую сторону.

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Так называемые "власти" оккупированного Крыма заявили об атаке беспилотников на полуостров, но ПВО якобы отразила все попытки. Об этом пишет "глава" Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале 18 июля.

По его словам, российские военные смогли избежать последствий атаки, а вот граждан на территории полуострова призвали сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам.

"Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 – подавлены средствами РЭБ. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В России снова заявляют об атаке на Крымский полуостров Фото: Скриншот

В российском Минобороны также пишут об атаке беспилотников, которые якобы прошедшей ночью атаковали Крымский полуостров. Традиционно в этих действия власти обвинили украинскую сторону.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 28 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым", — говорится в сообщении.

Взрывы на Крымском мосту: подробности

В последнее время на территории полуострова относительно неспокойно. В ночь на понедельник 17 июля местные жители могли слышать громкие взрывы в районе незаконного сооружения через Керченский пролив.

В Российской Федерации после этого заявили, что мост был якобы атакован двумя украинскими надводными беспилотниками, что привело к новым разрушениям. В связи с этим в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) завели уголовное дело по статье "Теракт".

В Главном управлении разведки Минобороны Украины (ГУР МО) прокомментировали обвинения и рассказали, кто на самом деле может быть причастен к ЧП.

"Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. К этому точно причастен ра**стский режим и лично Путин, отдавший приказ об аннексии Крыма, о вторжении в Украину. Это следствие этих событий безусловно", — отметил представитель ведомства Андрей Юсов.