Армія РФ отримали першу партію самохідних мінометів "Дрок" на базі броньовика

Мінометна система має дальність стрільби до 6 км й заявлену скорострільність 10 пострілів за хвилину.

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Російський оборонний концерн "Ростех" передав військам РФ партію самохідних мінометів 2С41 "Дрок". Про це повідомляє пресслужба відомства.

82-мм міномети встановлюють на броньовик класу MRAP "Тайфун-ВДВ". Мінометна система "Дрок" має максимальну дальність стрільби 6000 метрів, а мінімальну — 100 метрів.

У РФ заявляють, що міномет призначений для ураження живої сили, легкоброньованої техніки, для засліплення спостережних постів і встановлення димових завіс. Стверджується, що міномет може випускати до 10 мін на хвилину, а також швидко змінювати позицію завдяки базі "Тайфун-ВДВ".

"Тайфун-ВДВ" став базою для міномету Фото: Ростех

Міномет оснащено системою управління вогнем, яка має розраховувати дані для стрільби. Багато процесів автоматизовано, а підготовка для вогню здійснюється зсередини машини. Окрім цього 82-мм міномет може стріляти як звичайними мінами, так і новими снарядами підвищеної потужності та дальності. Також в машині є ще один міномет, який можна використовувати окремо в польових умовах.

Нагадаємо, 30 вересня РФ вперше перекинула в Україну новий броньовик "Тайфун-ВДВ", який мав 30-мм бойовий модуль.

14 липня в Польщі показали роботизовану платформу PIAP HUNTeR, який зможе діяти в умовах бойових дій.