"Відмовилися бунтувати": росЗМІ опублікували фото вбитих бійців ПВК "Вагнер" під Воронежем

За підозрою у вбивстві "вагнерівців" затримали 25-річного Ярослава Шеховцова. На допиті він повідомив, що перебуває в лавах ПВК.

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Російське медіа Baza опублікувало знімки, зроблені на місці вбивства бійців ПВК "Вагнер" у Воронезькій області, яких, як повідомляють журналісти, убили після відмови брати участь у військовому заколоті російського підприємця Євгена Пригожина 24 червня

Влада РФ 17 липня затримала 25-річного Ярослава Шеховцова, якого підозрюють у вбивстві найманців. На допиті він повідомив, що перебуває в лавах ПВК.

Розстріл "вагнерівців" у Воронезькій області Розстріл "вагнерівців" у Воронезькій області Фото: Скрін відео Розстріл "вагнерівців" у Воронезькій області Розстріл "вагнерівців" у Воронезькій області Розстріл "вагнерівців" у Воронезькій області Розстріл "вагнерівців" у Воронезькій області Розстріл "вагнерівців" у Воронезькій області

Нагадаємо, 18 липня російські ЗМІ повідомили, що у Воронезькій області РФ виявили тіла двох найманців з угруповання ПВК "Вагнер", які наприкінці червня нібито відмовилися брати участь у збройному заколоті Пригожина. За відомостями ЗМІ, у вбитих чоловіків були сліди від вогнепальних поранень. Слідство тривало кілька днів, але все ж їхні імена з'ясувати не вдалося.

17 липня у ЗМІ з'явилася інформація, що найманці ПВК "Вагнер" закрили табір у Краснодарському краї РФ. Там також було знято і прапори угруповання.

Того ж дня в мережі з'явилися кадри бази ПВК "Вагнер" на території Білорусі разом із військовою технікою та автотранспортом. Десятки одиниць військової техніки перебували на військовій базі в місті Осиповичі Могильовської області після того, як довга колона техніки "вагнерівців" пройшла територією Білорусі 15 липня.