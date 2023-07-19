Прискорена стратегія і €20 млрд: у ЄС перейнялися військовою підтримкою України на довгі роки

Зміниться сама ідеологічна основа військової допомоги: до вторгнення РФ постачання зброї в країну, що воює, було немислимим для ЄС.

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ЄС пропонує створити спеціальний фонд підтримки, який би забезпечив запаси озброєнь для Сил оборони України на чотири наступні роки. Обсяг фінансування обчислюється 20 мільярдами євро. Про це повідомляє Politico.

Ініціатива не передбачає прямих платежів з боку ЄС. Замість цього Брюссель допоможе країнам покривати витрати на купівлю і передачу боєприпасів, ракет і танків. Фінансування також витрачатиметься на навчання українських військовослужбовців.

Подібний підхід у ЄС застосовують від початку повномасштабного вторгнення в Україну, але нова ініціатива послужить прискоренням для описаної стратегії.

Очікується, що значно зростуть витрати: вп'ятеро порівняно з витраченими за минулі півтора року 4 млрд євро.

Зміниться і сама ідеологічна складова військової допомоги з боку Євросоюзу. До масштабного російського вторгнення постачання зброї в зону бойових дій з ЄС видавалося немислимим. Тепер же така стратегія може закріпитися на довгі роки.

За іронією долі та, можливо, показово, військова допомога Україні йде за допомогою "Європейського фонду миру", зазначають автори публікації.

Високопоставлений дипломат ЄС Жозеп Боррель згадав про нову ініціативу на саміті лідерів ЄС минулого місяця.

"Ви маєте зробити Україну здатною захищатися, — заявив він, додавши, що тому Європейський фонд миру для України, можливо, варто перейменувати в Український оборонний фонд.

Нову пропозицію про фінансування ЗСУ було направлено на розгляд країн ЄС у понеділок, 17 липня. Міністри закордонних справ ЄС розглянуть її в четвер на зустрічі в Брюсселі. За інформацією від джерел журналістів у дипломатичних колах, пропозицію планують затвердити до осені.

Нагадаємо, що на віртуальній зустрічі у форматі "Рамштайн-14" партнери України приділили увагу трьом складовим: боротьбі з безпілотниками, постачанню боєприпасів і бронемашин для піхоти ЗСУ.

Також повідомлялося, що, за словами генерала Марка Міллі, контрнаступ України показав різницю між реальними бойовими зіткненнями і війною на папері, тобто очікуваним просуванням ЗСУ.