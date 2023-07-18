"Не провал": Україна ще не використала всю бойову міць у контрнаступі ЗСУ, — генерал США

За словами генерала Марка Міллі, українські військові просуваються повільно через мінні поля. Командування береже життя військовослужбовців, а тому уповільнення — це нормально.

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Контрнаступ ЗСУ сповільнився, проте його не можна назвати провальним. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, пише CNN.

За його словами, просування Сил оборони України просувається повільніше, ніж очікувалося. Однак є різниця між війною на папері та війною в реальності.

"Це почалося близько п'яти або шести тижнів тому, і різні військові навчання, які були проведені заздалегідь, передбачали певні рівні просування, які сповільнилися. Чому? Тому що в цьому різниця між війною на папері та справжньою війною", — сказав Міллі.

Він сказав, що на справжній війні люди розчищають мінні поля в бойових машинах. На жаль, багато хто помирає. Коли це відбувається, то війська сповільнюються. Міллі впевнений, що це правильно, оскільки потрібно вижити й пройти через мінні поля.

"Це далеко не провал. На мій погляд, ще занадто рано робити такі заяви. Я думаю, що попереду ще багато боїв", — сказав Міллі.

Він також зазначив, що в України ще є значна бойова міць, яку вона не задіяла в контрнаступі ЗСУ.

"Зараз вони зберігають свою бойову міць і повільно, обдумано та неухильно прокладають собі шлях через усі ці мінні поля", — сказав Міллі.

Нагадаємо, що Марк Міллі також говорив, що Захід навчив уже 63 тисячі бійців ЗСУ. Водночас наголосив, що війна, яка відбувається зараз, це "не спринт, а марафон". Також він перерахував, яке спорядження незабаром надійде на поле бою: компоненти для системи ППО NASAMS, нові пускові установки Patriot, танки Leopard, БМП Marder, високоточні ракети SCALP і 20 тис. снарядів.

Крім того, генерал Олександр Сирський показав знищення цілей РФ артилерією 3-ї бригади. Українські бійці продовжують вибивати російську артилерію та місця скупчення особового складу.