Готові до контрнаступу: генерал Міллі повідомив про підготовку 63 тисяч бійців ЗСУ

За словами американського генерала, підготували військових, які йтимуть в атаку, та інші категорії оборонців, які допомагатимуть контрнаступу.

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Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі взяли участь у засіданні Контактної групи з допомоги України. Відповідаючи на питання журналістів, Міллі оприлюднив кількість українських військових, які пройшли перепідготовку в США. Про деталі підтримки України американські чиновники розповіли під час брифінгу після засідання комітету.

У вступному слові міністр Остін підтвердив, що США разом з партнерами і далі буде підтримувати Україну. При цьому наголосив, що війна, яка відбувається зараз, це "не спринт, а марафон". Також він перелічив, яке спорядження незабаром надійде на поле бою: компоненти для системи ППО NASAMS, нові пускові установки Patriot, танки Leopard, БМП Marder, високоточні ракети SCALP та 20 тис. снарядів. Основні тези його виступу опублікувала пресслужба на сайті відомства.

Між тим деталі брифінгу з розшифровкою питань та відповідей можна відшукати на порталі мережі американського телебачення С-Span. У відповідь на одне з питань генерал Марк Міллі деталізував, скільки ж саме українських військових навчались у США, готуючись до контрнаступу.

За словами Міллі, партнери навчили 63 тис. бійців, які увійшли до складу 17 бригад. З них у США пройшли підготовку 15 тис. осіб. Навчались різні категорії бійців: сержанти, офіцери, працівники штабу, артилеристи, фахівців ППО, артилерійські інженери, фахівців матеріально-технічного забезпечення, лікарі.

Щодо змісту підготовки, генерал зазначив: "Ця підготовка розвинула навички, які допомоги створити справжніх командирів та підрозділи, які матимуть вплив на полі бою".

Також офіцер армії США наголосив, що наступ наразі дійсно відбувається повільно та пояснив, в чому причина — це численні мінні поля та укріплення, які звели російські війська на окупованих територіях.

Зазначимо, вдень 18 липня стало відом про можливе просування Сил оборони на Запоріжжі. Зокрема, бійці Нацгвардії з бригади "Азов" опублікували відео, на якому вони успішно штурмують позиції ЗС РФ. У мережі стверджують, що ідеться про просування на 5 км у районі Малої Токмачки.

Крім того командувача Об'єднаними силами Таврійського напрямку генерал Олександр Тарнавський повідомив, що ЗСУ протягом минулої доби завдали більш ніж півтори тисячі вогневих уражень. При цьому вдалось знищити 41 одиницю військової техніки ЗС РФ — бронемашини, гармати, САУ, безпілотники.

Нагадуємо, слова Марка Міллі підтверджують українські військові, з якими поспілкувалось американське видання WP. За словами бійців, ширина мінних полів — від 5 до 16 км вглиб від лінії фронту.

Всупереч спробам ЗС РФ зупинити контрнаступ, він все ж відбувається. Зокрема, днями стало відомо про визволення населеного пункту на південь від Великої Новосілки на Донеччині. Ідеться про село Старомайорське: окупантів вибили з населеного пункту, але вони намагаються туди повернутись.