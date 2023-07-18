"Якісна робота": Сирський показав знищення російських цілей артилерією 3-ї бригади (відео)

Українські бійці продовжують вибивати російську артилерію та місця скупчення особового складу.

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Артилерія 3-ї танкової бригади ЗСУ продовжує знищувати російські цілі на сході України. Командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський показав удари по окупантах.

На відео показані удари української артилерії по місцях скупчення російських військ. Бійці продовжують виконувати завдання на сході України. На кадрах також зображено знищення причіпної артилерії військ РФ. Наведення на кожну ціль відбувається за допомогою безпілотників.

Додамо, що 18 липня Сирський також заявив, що українські військові звільнять Бахмут, бо він відкриває шлях на інші важливі міста на сході. Він додав, що при обороні міста загинуло багато побратимів, тому звільнення містом стало "справою честі".

В ранковому звіті Генштабу вказується, що на Бахмутському, Марʼїнському та Авдіївському напрямку українські військові продовжують стримувати наступ окупантів.

Нагадаємо, 18 липня у Міноборони розповіли про активізацію ЗС РФ під Купʼянськом. Ганна Маляр заявила, що окупанти намагаються відвернути увагу України.

17 липня ЗМІ писали, що українська артилерія завойовує перевагу в контрбатарейній боротьбі. Для цього знищується російська артилерія та РСЗВ.