"Онікси", "Калібри" та Shahed: у ЗСУ повідомили подробиці атаки РФ по Одещині (фото)

Загарбники застосували надводні ракетоносії з "Калібрами", які перебували в бухті Севастополя, береговий ракетний комплекс і стратегічну авіацію.

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Російські війська завдали удару по півдню України потужним накопиченням ракет "Онікс", "Калібр", Х-59 і Х-22, а також дронами Shahed-136. Про це 19 липня повідомили в пресслужбі Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Один із надводних ракетоносіїв у бухті в Севастополі використали для атаки "Калібрами". Ворог запустив 12 ракет відповідного типу, і всі вони були знищені.

Російські окупанти протягом ночі застосували з території Криму також береговий ракетний комплекс. Вони вдарили по Одещині "Оніксами", а стратегічна авіація завдала атаки ракетами Х-59 і Х-22. Росіяни одночасно із ракетною атакою запустили по південних областях нашої держави й дрони Shahed-136.

Ракета Х-59 була збита українськими захисниками на підльоті до берега і впавши в одному з кварталів Одеси утворила велику вирву. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено кілька будівель навколо. Троє цивільних отримали поранення.

"Онікси" і Х-22 ворог вирішив спрямував на критичну та портову інфраструктуру. Влучив в зерновий та олійний термінали. Зазнали пошкоджень резервуари та обладнання для завантаження, зайнялась пожежа, всі компетентні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Вісім дронів типу Shahed-136 були знищені в небі над Одещиною. Також дві одиниці цієї техніки ліквідували над Миколаївщиною. Двоє цивільних постраждали внаслідок падіння уламків на об'єкти рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні Коблевської громади.

Вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси внаслідок бойової роботи зі знищення ракет та дронів було пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше 6 одеситів, серед яких 9-річний хлопчик, звернулися до медиків за допомогою. Вони отримали поранення уламками скла та інших предметів.

На території Одеського району є влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник. Влучили вороги й у два складських приміщення в різних локаціях – із тютюном і фейєрверками. Видання "Думська" опублікувало фото наслідків влучань в Одесі.

В Херсоні ворог влучив дроном Shahed у палац культури та понівечив гуртожиток. Внаслідок атаки одна людина постраждала.

Атака по Одещині в ніч на 19 липня

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що за ніч 19 липня Силам оборони вдалося збити 37 повітряних цілей. "Калібри" загарбники могли запустити з корабля "Інгушетія" та фрегата "Адмірал Ессен" з акваторії Чорного моря.

Ліквідовано було й одну керовану авіаційну ракету Х-59, запущену із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря. Збили захисники й 23 ударних безпілотників Shahed-136/131 з 32, запущених з Криму та Краснодарського краю.

Нагадаємо, на Старокримському полігоні 19 липня зафіксували вибухи. Окупанти евакуюють місцеве населення.