Еволюція "Тайфунів": винищувач оснастять перспективним захистом DASS Praetorian (фото)

Комплекс DASS Praetorian — це модульна система, що складається з антен радіоелектронної протидії, засобів радіоелектронної підтримки, систем попередження про наближення ракет, приймачів попередження про лазерне опромінення та радіолокаційної приманки.

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Компанія Indra домагається успіхів в інтеграції одного з найважливіших елементів модернізованої системи захисту винищувача Eurofighter Typhoon. Ідеться про перспективний захист літаків від ракетних і радіолокаційних атак противника — систему DASS Praetorian. Про це 19 липня повідомили оглядачі іспанського видання Defenca.

На виставці Royal International Air Tattoo (RIAT), що проходить в Англії, компанія Leonardo від імені консорціуму EuroDASS оголосила про новий пакет удосконалень системи самозахисту DASS Praetorian, провівши статичну демонстрацію основних функцій. Повідомляється, що туди додадуть розширені смуги пропускання сигналів — це розробка компанії Indra.

Технологія дасть змогу підвищити живучість літака та закладе основу для інтеграції системи оборони з потужним радаром E-Scan. До них належать новий радар ECRS Mk1 і ECRS Mk2 для британських Typhoon, а також ECRS MK0 для літаків, що експлуатуються в Кувейті й Катарі.

"Крім розширеного діапазону приймання, новий DASS Praetorian буде оснащений новою вдосконаленою цифровою обробкою сигналу від компанії Hensoldt і новими алгоритмами оброблення сигналу, а також збільшеною швидкістю оброблення, ємністю й пам'яттю", — зазначили оглядачі.

Коротко про систему DASS Praetorian

Комплекс являє собою модульну систему, що складається з антен радіоелектронної протидії (РЕБ), засобів радіоелектронної підтримки (ECM), систем попередження про наближення ракет (MAW), приймачів попередження про лазерне опромінення (LWR) і буксируваної радіолокаційної приманки (TRD).

Вона дає змогу зробити оцінку загрози, захист літака і заходи підтримки у вкрай несприятливих і важких умовах.

Антени РЕБ можуть ідентифікувати радіочастоти від 100 МГц до 10 ГГц, чого достатньо для виявлення практично всіх типів радіолокаційних систем і навіть для виявлення інших радіочастотних джерел.

можуть ідентифікувати радіочастоти від 100 МГц до 10 ГГц, чого достатньо для виявлення практично всіх типів радіолокаційних систем і навіть для виявлення інших радіочастотних джерел. DASS Praetorian включає в себе три системи попередження про наближення ракет MAW. Вони можуть виявляти кілька ракет, запущених у бік літака в будь-яких погодних умовах і навіть після фази вигоряння ракетного двигуна. Щойно ракета буде виявлена, вона буде ідентифікована відповідно до радіолокаційного або інфрачервоного наведення та її місця розташування.

Приймач попередження про наближення ракети MAW

Система ECM складається з антен Vivaldi, які можуть пасивно визначати місце розташування випромінювачів. Вона використовує цифрову радіочастотну пам'ять (DRFM) і генератор цифрових частотних методів для одночасного глушіння кількох бортових і наземних радіолокаційних систем на великих відстанях.

ECM-радіолокатор на кінці крила

Приймач LWR попереджає про лазерне опромінення літака. Загалом на фюзеляжі Typhoon розташовано чотири таких пристрої, які здатні виявляти будь-яке вхідне лазерне випромінювання і визначати його пеленг.

попереджає про лазерне опромінення літака. Загалом на фюзеляжі Typhoon розташовано чотири таких пристрої, які здатні виявляти будь-яке вхідне лазерне випромінювання і визначати його пеленг. Ще одним активним засобом протидії є TRD. Це бортовий глушник, ефективність якого посилюється за рахунок викиду хмар дипольних відбивачів Chaff, що робить хибну ціль більш привабливою для ракети.

Розпилювачі Chaff і сигнальних ракет під крилами Typhoon

Нагадаємо, західні експерти з'ясовували, чому російські повітряні сили втратили за час повномасштабної війни в Україні так багато літаків Су-34. Крім того, що машина не може похвалитися маневреністю, існують проблеми з комплексом радіоелектронної протидії Л-175В "Хибины-10В".