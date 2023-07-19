Через перекидання "вагнерівців" у Білорусь: ЗСУ зміцнюють держкордон на півночі, — Наєв

За словами командувача, будь-які спроби ворогів наступати на українську територію призведуть до катастрофічних для них наслідків.

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Українські військові вживають заходів щодо зміцнення державного кордону країни у зв'язку з повідомленнями про можливе перекидання найманців із приватної військової компанії "Вагнер" до Білорусі. Про це розповів командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв у Telegram-каналі.

"Ми знаємо, що на територію Білорусі останнім часом прибувають найманці ПВК "Вагнер". Але вже зараз ми реагуємо і створюємо такі умови, щоб державний кордон України був повністю непрохідним для ворожих сил", — заявив Наєв.

За інформацією від командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України, у Чернігівській області було виконано виїмку понад 40 кілометрів протитанкового рову на одному з напрямків. Додатково, на території цієї області було встановлено понад 30 тисяч різних мінних пасток з метою нейтралізації потенційної загрози з боку ворожих сил.

Наєв попередив, що будь-які спроби ворогів наступити на українську територію призведуть до катастрофічних наслідків. Він також оголосив про додаткове посилення ділянок державного кордону за допомогою неочікуваних невибухових та вибухових загороджень, що становлять серйозну загрозу для противника.

Нагадаємо, що 15 липня моніторингові групи також повідомляли про пересування "вагнерівців" у Білорусі. Згідно з даними моніторингової групи, колона продовжила рух через Рогачов у напрямку Бобруйська і, потім, Осиповичів. Цей маршрут вказує на те, що ПВК "Вагнер" попрямувала до наметового табору в селі Ціль.

Також 17 липня в ГУР розповіли,скільки "вагнерівців" у Білорусі та що вони там роблять. За словами представника ГУР Андрія Юсова, "вагнерівці", які перебувають у Республіці Білорусь, частіше інструктують білоруських військових. У майбутньому вони, можливо, навчатимуть і росіян.