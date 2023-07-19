"Велосипед без педалей": ЗСУ відчувають гостру нестачу винищувачів ППО для успіхів на фронті

Журналісти з'ясували, що українські бійці змушені шукати нові "креативні виходи з положення", щоб просуватися вперед.

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Бійці ЗСУ висловлюють розчарування тим, що країни Заходу не надали Україні достатню кількість винищувачів і систем ППО. Про це пише The Wall Street Journal.

Видання наводить думку командира підрозділу ЗСУ Юрія Ульшина, який воює під Бахмутом і сказав, що країни Заходу "серйозно помилилися", поставивши Україні танки та бронемашини, але не надавши Києву достатньої кількості винищувачів і систем ППО для захисту техніки.

"Це як подарувати велосипед без педалей. Велике спасибі за велосипед, але...", — наводить видання слова військового.

За інформацією газети, українські військові змушені знаходити "креативний вихід зі становища".

"Нещодавно вночі вони піднялися на купу сміття, щоб встановити камеру, під'єднану до інтернет-терміналу Starlink, що працює від генератора. Камера забезпечує передачу, яка може допомогти їм виявити російські літаки на відстані", — пише видання.

Нагадаємо, 19 липня Фокус писав, що експерти з'ясовували, чи будуть корисні Україні старі F-16. Утримання та обслуговування парку нових літаків F-16 буде досить витратним. Старіші літаки, які може отримати Україна, коштуватимуть дешевше, але і термін їхньої експлуатації буде меншим, оскільки в деяких випадках вони вже літали десятиліттями.

Раніше ми писали, що на думку деяких західних експертів, перевага в авіації не є ключовою умовою перемоги в російсько-українській війні. У поточній ситуації українським силам слід покладатися на сучасні засоби ППО, наданими західними союзниками.