"Не наважаться": в ОП відповіли на погрози РФ атакувати кораблі в зерновому коридорі (відео)

Шантаж Росії спрацював через відсутність міжнародної реакції. На думку радника очільника Офісу президента Михайла Подоляка, жодна країна не відправить свої кораблі в українські порти.

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У Росії заявили про готовність завдавати ударів по кораблях, які братимуть участь у зерновій угоді та прямуватимуть в українські порти. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк впевнений, що ворог не буде обстрілювати судна. Про це він заявив в ефірі телемарафону 19 липня.

"По-перше, Росія не наважиться атакувати. По-друге, жодна країна не наважиться відправляти свої кораблі. І це не питання кораблів, це питання страхових компаній", — сказав посадовець.

Подоляк переконаний, що РФ вдається шантажувати світ через відсутність реакції на дії країни-агресорки.

"Це ще раз говорить про відсутність міжнародної реакції", — підкреслив він.

Радник зазначив, що одразу після виходу заяви російського Міноборони про готовність атакувати кораблі мала бути відповідна реакція світу. Він пояснив, що йдеться про позови до Міжнародного морського суду та видачу ордера на арешт очільника ворожого міністерства Сергія Шойгу.

"Ну це ж очевидні речі. Вони досить примітивні", — додав Подоляк.

Коментар Михайла Подоляка (про погрози РФ — з 9:55)

Нагадаємо, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков 18 липня заявив, що в разі укладання зернової угоди без РФ "виникають певні ризики". Він це пояснив наближеністю зони реалізації домовленостей до лінії фронту.

20 липня президент країни-агресорки Володимир Путін назвав умови для відновлення зернової угоди. Зокрема, Росія вимагає повернення у свої банки міжнародних платежів SWIFT.