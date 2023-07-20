Велика Британія виділить до 1 млрд фунтів на придбання гіперзвукової зброї, – ЗМІ

У британському Міноборони зазначають, що єдиного терміну визначення гіперзвукової зброї немає, але впродовж літа вони опрацюють питання придбання такого озброєння.

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Міністерство оборони Великої Британії має намір виділити до 1 мільярда фунтів на прискорення придбання гіперзвукової зброї. Про це повідомляє Evening Standart.

У оборонному відомстві опублікували попереднє інформаційне повідомлення, в якому повідомило потенційним постачальникам про наміри прискорити розвиток гіперзвукових можливостей Сполученого Королівства. Для цього вони будуть готові укласти угоду одразу з декількома постачальниками.

"Це буде спільний корпоративний підхід для прискорення придбання Міністерством оборони передового потенціалу гіперзвукового удару. Очікується, що Рамкова програма матиме вартість до 1 мільярда фунтів стерлінгів протягом семирічного періоду", — йдеться у повідомлення.

Влітку планується опрацювати питання розвитку програми гіперзвукової зброї. Також у Міноборони Британії зазначили, що немає загальноприйнятого визначення терміну "гіперзвукова ракета". Зазвичай він використовується для опису ракет, які рухаються в атмосфері Землі протягом тривалого часу зі швидкістю в 5 разів вище, за швидкість звуку. Під час польоту вони мають вміти робити значні маневри.

Нагадаємо, 20 липня ЗМІ писали, що у Франції заявили про прогрес у створенні рельсотрона калібром 60-мм.

19 липня у Франції збільшили оборонний бюджет на 2024-2026 роки на 413 млрд євро. Частина коштів піде на гіперзвукову зброю.