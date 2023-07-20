"Відповідь України на ракетні обстріли": Данілов анонсував "сюрпризи" для Росії

За словами секретаря РНБО, російські окупанти отримуватимуть "привіти" не тільки від "армії дронів", а й від "флоту дронів".

Related video

Спроби Російської Федерації залякати Україну мають протилежний ефект і тягнуть за собою наслідки для країни-агресора. Про це написав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у Twitter 20 липня.

"Відповідь України на ракетні обстріли мирних міст і вбивство цивільних один — це збільшення кількості та масштабів ударів СОУ по окупаційних військах", — заявив Данілов.

Секретар РНБО заявив, що в майбутньому на російських окупантів чекає велика кількість неприємних "сюрпризів і привітів". Він уточнив, що йдеться не тільки про "армію дронів", а й про "флот дронів".

"Україна вже давно зібрала до купи всі "червоні лінії" Путіна, звила з них мотузку, на якій повісить російський імперський труп", — констатував чиновник.

Олексій Данілов також додав, що до приходу в Одесу "русского міра" причетні одеські політики із заборонених ОПЗЖ і "Партії регіонів", які перебували під впливом Кремля.

Олексій Данілов про обстріли України

Нагадаємо, що в ніч на 20 липня ЗС РФ атакували Миколаїв та Одесу ракетами. У центральній частині Миколаєва загорівся гараж і триповерховий житловий будинок. У центрі Одеси також було зафіксовано руйнування і пожежу.

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, під час нічного ракетно-дронового удару по місту постраждала будівля Генерального консульства Китайської Народної Республіки, розташована в Одесі на вулиці Нахімова.

Раніше, 19 липня, Росія також вдарила по об'єктах портової інфраструктури, які були залучені до реалізації "зернової угоди". ЗС РФ атакували зернові термінали та об'єкти інфраструктури в портах Одеси та Чорноморська, знищивши десятки тисяч тонн зерна.