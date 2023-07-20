"Ответ Украины на ракетные обстрелы": Данилов анонсировал "сюрпризы" для России

По словам секретаря СНБО, российские оккупанты будут получать "приветы" не только от "армии дронов", но и от "флота дронов".

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Попытки Российской Федерации запугать Украину оказывают противоположный эффект и влекут за собой последствия для страны-агрессора. Об этом написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Twitter 20 июля.

"Ответ Украины на ракетные обстрелы мирных городов и убийство гражданских один – это увеличение количества и масштабов ударов СОУ по оккупационным войскам", — заявил Данилов.

Секретарь СНБО заявил, что в будущем российских оккупантов ждет большое количество неприятных "сюрпризов и приветов". Он уточнил, что речь идет не только об "армии дронов", но и о "флоте дронов".

"Украина уже давно собрала в кучу все "красные линии" путина, свила с них веревку, на которой повесит российский имперский труп", — констатировал чиновник.

Алексей Данилов также добавил, что к приходу в Одессу "русского мира" причастны одесские политики из запрещенных ОПЗЖ и "Партии регионов", находившиеся под влиянием Кремля.

Алексей Данилов об обстрелах Украины

Напомним, что в ночь на 20 июля ВС РФ атаковали Николаев и Одессу ракетами. В центральной части Николаева загорелся гараж и 3х-этажный жилой дом. В центре Одессы также были зафиксированы разрушения и пожар.

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, в ходе ночного ракетно-дронового удара по городу пострадало здание Генерального консульства Китайской Народной Республики, расположенное в Одессе на улице Нахимова.

Ранее, 19 июля, Россия также ударила по объектам портовой инфраструктуры, которые были привлечены к реализации "зерновой сделки". ВС РФ атаковали зерновые терминалы и объекты инфраструктуры в портах Одессы и Черноморска, уничтожив десятки тысяч тонн зерна.