Щонайменше 26 тисяч військових: РФ сконцентрувала на кордоні з Україною нове угруповання, – експерт

За словами Владислава Селезньова, йдеться про Брянську, Курську та Бєлгородську області. Окрім особового складу там також є значна кількість техніки.

Related video

На кордоні з боку Росії ворог зосередив велику кількість техніки. Зокрема, майже 500 артсистем, 46 реактивних систем залпового вогню та інше озброєння. Про це повідомив колишній речник Генштабу ЗСУ та військовий експерт Владислав Селезньов в коментарі для ТСН.ua.

За його словами, подібна тактика має свою логіку з військової точки зору.

"Логіка є і вона абсолютно раціональна з військової точки зору. На територіях РФ, що межують з Україною, перебувають щонайменше 26 тисяч російських вояків. Я маю на увазі Брянську, Курську, Белгородську області", – зазначив Селезньов.

Також експерт переконаний, що частими обстрілами північного прикордоння України, ворог змушує ЗСУ обороняти цей напрям та не перекидати свої сили на більш загрозливі ділянки фронту.

"Маємо зважати, що саме в такий спосіб росіяни змушують нас тримати серйозний комплект сил та засобів в Сумській та Харківській областях замість того, щоб ці резерви перекинути на Куп’янський напрямок. Там ситуація для нас важка, росіяни мають там перевагу. Тобто якщо резюмувати, то прикордоння росіяни обстрілюють для того, щоб ми відволікали свої ресурси на охорону та оборону цих напрямків та не перекидали на інші", – пояснив Владислав Селезньов.

Він додав, що ворог може обстрілювати північний кордон України, керуючись тим, що ЗСУ сприймуть артобстріли як передвісник наступу.

Нагадаємо, приблизно 300 одиниць військової техніки прибули в Білорусь на базу "Цель", де дислоковані найманці з ПВК "Вагнер". Техніка прибула в район розташування після того, як 26 червня — через два дні після невдалого заколоту підприємця Євгена Пригожина — на згаданій базі почали з'являтися намети. Тоді як найманці розпочали навчання білоруського армійського спецназу. Зокрема, бійці ПВК "Вагнер" спільно з підрозділами сил спеціальних операцій відпрацюють протягом тижня навчально-бойові завдання на полігоні "Брестський".