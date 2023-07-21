80 ударів по 20 населених пунктах: РФ атакувала Запорізьку область, є жертви, — ОВА

Для атак на прифронтовий регіон росіяни використовували авіацію, важку артилерію і дрони-камікадзе. Унаслідок прильоту снарядів у Пологівському районі за добу загинуло четверо людей.

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Російська Федерація минулої доби здійснила 80 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області. Це призвело до нових руйнувань і жертв. Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у своєму Telegram-каналі 21 липня.

За його словами, 63 артилерійські обстріли було зафіксовано в наступних населених пунктах: Гуляйполе, Левадне, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Малинівка, Червоне, Щербаки, Степногірськ, П'ятихатки, а також інших селах, що розташовані в прифронтовій зоні.

Також було 10 ударів із РСЗВ по Новодарівці, 6 авіанальотів на П'ятихатки, Оріхів, Малу Токмачку, і атака дроном-камікадзе по Лобковому.

"В наслідок удару по об'єкту інфраструктури Пологівського району військовослужбовцями рф загинули чотири працівники 29, 30, 33 та 43 років, ще двох поранених направлено до лікувального закладу", — ідеться в повідомленні.

Загалом надійшло 33 повідомлення минулої доби про руйнування в житлових будинках, а також об'єктах інфраструктури. Рятувальні служби борються з наслідками атаки ЗС РФ.

Варто зазначити, що чотири дні поспіль російські окупанти також обстрілюють Одеську область. У такий спосіб противник хоче продемонструвати, що зернову угоду здійснювати без нього неможливо, про що пишуть аналітики з ISW. Росія хоче змусити Захід піти на певні поступки.

"Україна збирає більшу частину свого врожаю в липні-серпні, і удари Росії по українській портовій та сільськогосподарській інфраструктурі можуть ще більше ускладнити здатність України звільнити місце для зерна нового врожаю", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 липня повідомлялося, що РФ обстріляла рятувальників в Одеській області під час ліквідації наслідків обстрілу, але вони встигли сховатися в укриття. При цьому, вони обрали нову тактику, щоб обійти системи ППО.