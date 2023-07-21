"Без бюрократії": приватні компанії в Україні вироблятимуть боєприпаси для БПЛА

Ухвалена постанова скасовує бюрократичні процедури і відкриває ринок. Раніше, щоб допустити боєприпаси до експлуатації, необхідно було витратити близько року, що утруднювало появу нових виробників на ринку.

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21 липня Кабінет міністрів України ухвалив постанову про виробництво, закупівлі та постачання боєприпасів і бойових частин для безпілотників. Це дасть поштовх для формування ринку та масового виробництва боєприпасів в Україні, щоб швидко та ефективно забезпечувати потреби Збройних сил, повідомляє Урядовий портал.

Пропозицію реалізувати експериментальний проєкт щодо розроблення боєприпасів для БпЛА внесли Мінцифри та Мінстратегпром

Завдяки прийнятому рішенню виробники отримують сприятливі умови та можливості для розвитку виробництва боєприпасів для БпЛА.

Така діяльність буде вважатися господарською – для неї встановлять організаційні та технологічні вимоги, а отже її буде врегульовано законодавчо. Виробники отримують: законодавчу базу для масового виробництва, вимоги до боєприпасів та зможуть набагато швидше випробовувати та допускати до експлуатації боєприпаси.

Раніше необхідно було близько року, щоб допустити боєприпаси до експлуатації: зібрати документи, отримати ліцензії та пройти перевірки.

"Ухвалена постанова скасовує ці бюрократичні процедури. А отже, спрощує виробництво в Україні. Очікуємо, що кількість виробників зросте в рази, а ЗСУ отримуватимуть швидше і більше необхідного обладнання", — йдеться у повідомленні уряду.

Зараз до експлуатації допущено ще 40 БпЛА українського виробництва. Ще 178 виробників — у процесі проходження всіх процедур.

Зі збільшенням БпЛА зростає потреба у боєприпасах

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Україна досягла значних результатів у кількості БПЛА вітчизняного виробництва на фронті. Проте з їх збільшенням зростає і потреба у боєприпасах.

"Сьогодні наші воїни часто використовують саморобні конструкції, щоб обладнати дрони гранатами, мінами та іншими неспеціалізованими боєприпасами. Це не завжди надійно й ефективно. Тепер ситуація зміниться. Уряд прийняв фундаментальну постанову, яка на державному рівні визнає порядок виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до БПЛА", – зазначив він.

Раніше, 9 липня повідомлялось, що Україна виробила рекордну кількість боєприпасів. За словами очільника профільного міністерства Олександра Камишіна, Київ поспішає налагодити власне виробництво боєприпасів, щоб не залежати весь час від поставок країн-союзниць. Тому в пріоритеті не тільки розвиток виробництва, а й подальше збільшення його обсягів.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що в Україні з'явилася нова зброя проти вибухових дронів ЗС РФ. В Україні з'явилася нова зброя проти вибухових дронів ЗС РФ.