"Без бюрократии": частные компании в Украине будут производить боеприпасы для БПЛА

Принятое постановление отменяет бюрократические процедуры и открывает рынок. Ранее, чтобы допустить боеприпасы к эксплуатации, необходимо было потратить около года, что затрудняло появление новых производителей на рынке.

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21 июля Кабинет министров Украины принял постановление о производстве, закупках и поставках боеприпасов и боевых частей для беспилотников. Это даст толчок для формирования рынка и массового производства боеприпасов в Украине, чтобы быстро и эффективно обеспечивать потребности Вооруженных сил, сообщает Правительственный портал.

Предложение реализовать экспериментальный проект по разработке боеприпасов для БпЛА внесли Минцифры и Минстратегпром.

Благодаря принятому решению производители получают благоприятные условия и возможности для развития производства боеприпасов для БпЛА.

Такая деятельность будет считаться хозяйственной — для нее установят организационные и технологические требования, а значит она будет урегулирована законодательно. Производители получают: законодательную базу для массового производства, требования к боеприпасам и смогут гораздо быстрее испытывать и допускать к эксплуатации боеприпасы.

Раньше необходимо было около года, чтобы допустить боеприпасы к эксплуатации: собрать документы, получить лицензии и пройти проверки.

"Принятое постановление отменяет эти бюрократические процедуры. А значит, упрощает производство в Украине. Ожидаем, что количество производителей возрастет в разы, а ВСУ будут получать быстрее и больше необходимого оборудования", — говорится в сообщении правительства.

Сейчас к эксплуатации допущено еще 40 БпЛА украинского производства. Еще 178 производителей — в процессе прохождения всех процедур.

С увеличением БпЛА растет потребность в боеприпасах

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Украина достигла значительных результатов в количестве БПЛА отечественного производства на фронте. Однако с их увеличением растет и потребность в боеприпасах.

"Сегодня наши воины часто используют самодельные конструкции, чтобы оборудовать дроны гранатами, минами и другими неспециализированными боеприпасами. Это не всегда надежно и эффективно. Теперь ситуация изменится. Правительство приняло фундаментальное постановление, которое на государственном уровне признает порядок производства, закупки и поставки боеприпасов к БПЛА", — отметил он.

Ранее, 9 июля сообщалось, что Украина произвела рекордное количество боеприпасов. По словам главы профильного министерства Александра Камышина, Киев спешит наладить собственное производство боеприпасов, чтобы не зависеть все время от поставок стран-союзниц. Поэтому в приоритете не только развитие производства, но и дальнейшее увеличение его объемов.

Напомним, в начале июля стало известно, что в Украине появилось новое оружие против взрывных дронов ВС РФ. В Украине появилось новое оружие против взрывных дронов ВС РФ.